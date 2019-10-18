ائتلاف العبادي يشكك بإقالة الحكومة ألف موظف فاسد

شكك ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الخميس، بإقالة ألف موظف فاسد من قبل الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبدالمهدي.

وقالت النائب عن الائتلاف ندى شاكر جودت، ان “حكومة عبدالمهدي، اعلنت خلال الفترة الماضية عن بإقالة ألف موظف فاسد، لكن لغاية الساعة، لم يتم كشف اسماء هؤلاء الموظفين، او المناصب التي كان يشغلونها هؤلاء الموظفين”.

وبينت جودت ان “هناك عدم شفافية ووضوحاً لهذا الامر او القرار، كما هناك تشكيكاً، باتخاذ هكذا اجراء، خصوصاً وانه لا يوجد حتى الساعة اي كتاب او وثيقة رسمية، تؤكد ما اعلنت عن الحكومة، خلال بيان صحفي، وزع على الاعلام فقط”.

ووصف النائب احمد الجبوري في وقت سابق، الحكومة الاتحادية الحالية، برئاسة عادل عبد المهدي بأنها الاكثر “فسادا وفشلا” من بين سابقاتها.

وقال الجبوري انه “باعتباري نائب عن الشعب العراقي لثلاث دورات متتالية وراقبت الحكومات منذ عام ٢٠١٠ ولحد الان اُجزم بان الفساد، والفشل، والمحاصصة، وخرق الدستور في هذه الحكومة هو الاكبر بين الحكومات”.

واضاف ان “معظم الكتل البرلمانية تتحمل ذلك، ولاسيما رئاسة البرلمان التي ساهمت في تكريس المحاصصة وانتهاك الدستور”.