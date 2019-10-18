الأحوال المدنية بكوردستان توقف العمل وتدمج عدة دوائر في أربيل ودهوك

اعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في اقليم كوردستان، الخميس، ايقاف العمل ودمج عدة دوائر في محافظتي أربيل ودهوك.

وقالت المديرية في بيان انها قررت ايقاف العمل ودمج دائرتي احوال (شورش – كسنزان) في محافظة اربيل تحت مسمى دائرة احوال كسنزان ابتداء من هذا يوم الخميس، لاكمال الاستعدادات اللازمة لاصدار البطاقة الوطنية للمواطنين.

‪‎‪واضافت انها قررت أيضاًياضًأيضا ايقاف العمل في دوائر احوال (سميل – باتيل – سرسنك – بردة رش) ودمج دائرتي احوال فايدة وسميل، تحت مسمى دائرة احوال سميل في محافظة دهوك، ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 2019/10/23 لاكمال الاستعدادات اللازمة لاصدار البطاقة الوطنية للمواطنين.