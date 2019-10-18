الأنواء الجوية تتوقع حالة الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة

أصدرت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، تقريراً جوياً حول توقعاتها لأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكرت الهيأة، في تقريرها، أن البلاد من المتوقع أن تتأثر ابتداء من يوم غد السبت، بامتداد منخفض جوي من البحر الأحمر، ثم يندمج معه منخفض جوي من البحر المتوسط يوم الأحد”.

وأضاف التقرير، أن المنطقة الشمالية والوسطى من البلاد، ستشهد يوم غد السبت نتيجة التأثر بالمخفضين الجويين، طقساً غائماً مصحوباً بتساقط زخات مطر خفيفة ابتداء من اقسامها الغربية مع حدوث عواصف رعدية في امكان متفرقة بالليل والنهار.

وتابع، أن المنطقة الجنوبية من البلاد، ستشهد يوم السبت، جوا صحوا يتحول تدريجيا إلى ما بين غائم جزئي وغائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خلال الليل، تكون رعدية أحياناً.

ويكمل التقرير، أن البلاد ستشهد يوم الأحد المقبل، طقساً غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الشدة، مع حدوث عواصف رعدية، في المنطقة الشمالية، فيما ستشهد المنطقة الوسطى، طقساً غائماً جزئياً، مع تساقط زخات المطر، في المنطقة الجنوبية.