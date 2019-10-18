الامن الوطني: ضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة في الكرمة شرقي الفلوجة

كشف مصدر امني في قيادة عمليات الانبار ، اليوم الجمعة ، عن ضبط سبعة عبوات ناسفة ومواد متفجرة في منطقة الرشاد في قضاء الكرمة شرقي الفلوجة بواجب امني نفذ من قبل جهاز المخابرات والامن الوطني .

وقال المصدر ان” القوات الامنية من جهاز الامن الوطني والمخابرات نفذت عملية امنية استهدفت وكرا ارهابيا في منطقة الرشاد في قضاء الكرمة شرقي الفلوجة وتم ضبط سبعة عبوات ناسفة ومواد متفجرة كانت معده لاستهداف المدنيين والقوات الامنية”.

واضاف المصدر ان” القوات الامنية فتشت مواقع في منطقة الرشاد في الكرمة تحسبا من وجود مخابئ للاسلحة والعبوات قد تستخدم في استهداف المدنيين والقوات الامنية”.

وبين المصدر ان” هندسة الجيش شرعت بتدمير العبوات والمواد المتفجرة التي تم ضبطها في لضمان عدم استخدامها من قبل العصابات الارهابية”.