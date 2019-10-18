الدعوة إلى تظاهرات 25 تشرين مشبوهة .. “ثأر الشهداء”.. كيف ومن مَنْ؟؟

سالم لطيف العنبكي

الدعوة إلى تظاهرات يوم الجمعة /25/10 دعوة مشبوهة يريد الفاسدون أنفسهم قيادتها ووضعوا لها شعار “ثأر الشهداء”!! كيف سيكون ثأر الشهداء يا تُرى هل بتقديم كبوش فداء أخرى لمصلحة الفاسدين؟؟.. أولا: ما هو نوع الثأئر الذي يتبناه الداعين إلى تلك التظاهرات “الحرشة” بالحكومة التي تستعد لها؟ ثانيا: محافظات كردستان والغربية لم تشارك سابقاً ولن تشارك لاحقاً لأن الأمر حسب نظرها لا يعنيها وهي مكتفية بما لديها وتعمل على حل مشاكلها بنفسها بعكس المحافظات الوسط والجنوبية التي المسؤولين فيها هم سبب الأزمات في تلك المناطق ويجب أن تتظاهروا ضد مسؤوليها الخونة والعملاء والمرتزقة الذين يريد زعماءهم ركوب موجة التظاهرات للتغطية على فسادهم والتسبب في سقوط ضحايا وجرحى جُدد.. هذه تظاهرات تعتبر مؤامرة حقيقية لخلق الإزمات في العراق لصالح أعداءه في ظروف تعمل الحكومة على تحقيق مطالب المتظاهرين الحقيقيين!! وتضع أسس الحلول المؤقتة والدائمة ويجب أن تعطى الزمن الكافي وبعد ذلك إذا أخفقت متعمدة أو كان إخفاقها بسبب الفاسدين فلكل حادث حديث! التظاهرات المنتظرة هدفها عرقلة مساعي الحكومة في حل مشاكل الشعب وهي استمرار لفساد الفاسدين وتحديهم لإرادة الشعب الحقيقية التي لا تثق بعد الآن بكل الأحزاب المرتزقة والجماعات العميلة والفاسدة التي تنوي خلط الأوراق لحماية نفسها ولتحقيق أهداف أعداء العراق وشعبه.