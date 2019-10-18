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العراق يحبط عملية تهرب للآثار ويعتقل التجار الضالعين بالعملية

أعلنت هيأة النزاهة يوم الخميس عن تمكُّنها من إحباط عمليَّةٍ كبرى لتهريب الآثار في محافظة ذي قار، فيما بيَّنت تمكُّنها من القبض على عددٍ من التُّجَّار الظالعين بعمليَّة التهريب.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى تمكُّن ملاكات تحقيق الهيأة في محافظة ذي قار من إحباط عمليَّةٍ كبرى لتهريب الآثار في المحافظة، لافتةً إلى ضبط أربعةٍ من التُّجَّار الظالعين بعمليَّة التهريب مُتلبِّسين بالجرم المشهود.

ونوَّهت بأنَّ المُتَّهمين المُلقى القبض عليهم كانوا يرومون تهريب كميَّاتٍ وقطعٍ أثريَّةٍ مُهمَّةٍ، وقد رافق العمليَّة إطلاق نارٍ على فرق العمل التابعة لمكتب تحقيق الهيأة من قبل المُتَّهمين.

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