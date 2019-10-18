Posted on by

العراق يخسر عضوية مجلس حقوق الإنسان بسبب الاحتجاجات الأخيرة .. لصالح دولة مغمورة !

14 عضوًا جديدًا في مجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة

نيويورك الجمعية العامة للامم المتحدة. تقدمت اليوم للترشيح خمس دول – اندونيسيا ، العراق واليابان وجزر مارشال وجمهورية كوريا – كمرشحين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، حيث تنافسا على أربعة مقاعد: بعد التصويت ، فشل العراق في الحصول على الدعم الذي يحتاجه.رغم انه كان عضوا للدورة الحالية وتم اخراجه من عضوية مجلس حقوق الانسان رغم دعم بعض الدول الدائمية العضوية في مجلس الامن لاعادة ترشيحه

اليونسكو ايضا :

وكان العراق خسر حق التصويت في المؤتمر العام لليونسكو والذي سينعقد الشهر القادم في مقر المنظمة العام في باريس.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close