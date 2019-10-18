العراق يخسر عضوية مجلس حقوق الإنسان بسبب الاحتجاجات الأخيرة .. لصالح دولة مغمورة !

14 عضوًا جديدًا في مجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة

نيويورك الجمعية العامة للامم المتحدة. تقدمت اليوم للترشيح خمس دول – اندونيسيا ، العراق واليابان وجزر مارشال وجمهورية كوريا – كمرشحين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، حيث تنافسا على أربعة مقاعد: بعد التصويت ، فشل العراق في الحصول على الدعم الذي يحتاجه.رغم انه كان عضوا للدورة الحالية وتم اخراجه من عضوية مجلس حقوق الانسان رغم دعم بعض الدول الدائمية العضوية في مجلس الامن لاعادة ترشيحه

اليونسكو ايضا :

وكان العراق خسر حق التصويت في المؤتمر العام لليونسكو والذي سينعقد الشهر القادم في مقر المنظمة العام في باريس.