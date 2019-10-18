الفلوجة: اعتقال منفذي جريمة قتل وأعمال إرهابية بالنجف

كشف مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن اعتقال إثنين من المطلوبين بجريمة قتل وأعمال إرهابية في النجف، في حي الجولان بالفلوجة.

وقال المصدر إن «معلومات استخبارية مكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال إثنين من المطلوبين وفق مذكرة قضائية في حي الجولان وسط الفلوجة، لتورطهما بجريمة قتل وأعمال إرهابية في محافظة النجف».

وأضاف المصدر، أن «القوات الأمنية قامت بنقل المطلوبين إلى مركز الاحتجاز الأمني للتحقيق معهما بشكل موسع ولنقلهما قريباً إلى الجهة الأمنية التي تلاحقهما في النجف، لغرض محاسبتهما وفق القانون والقضاء».