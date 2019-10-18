الهولندي مارسيل كايزر واثق ببداية جيدة مع الجزيرة

أبوظبي، 18 أكتوبر 2019: أعرب مدرب الجزيرة الجديد، الهولندي مارسيل كايزر، عن ثقته باستعدادات فريقه وتقديم أفضل ما عندهم في مواجهتهم لفريق خورفكان، الصاعد الجديد إلى دوري الأضواء، مساء الغد ضمن منافسات دوري الخليج العربي وذلك على استاد اتحاد كلباء في الشارقة.

وأبدى الهولندي مارسيل اعجابه بمهارات واداء اللاعبين ومدى التناغم بينهم، وذلك خلال تقييمه وعمله مع اللاعبين خلال التدريبات بعد عودته في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وأشار إلى أن لاعبيه على اتم استعداد لتقديم مئة في المئة من مستواهم ضد خورفكان.

وقال كايزر، الذي أعرب عن سعادته بالعودة الى فريق الجزيرة: “يتمتع الفريق بمهارات وقدرات رائعة، بالإضافة الى امتلاكهم لروح معنوية ممتازة كانت واضحة في الأيام القليلة الماضية من الإعدادات مع الفريق.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة: ” تمكنا من التدريب ثلاثة أيام قبل انضمام لاعبي المنتخب الوطني. ونحن جاهزون لتقديم ما يلزم لمشجعي فخر أبوظبي لأننا نملك مهارات وروح عظيمة تمنحنا الكثير من الطاقة للمستقبل.”

وأكد مدرب الجزيرة غياب كل من اللاعبين خلفان مبارك وكينو عن المباراة، معرباً عن أمله بأن يتعافى مراد باتنا وسلطان الغافري وثولاني سيريرو من بعض المشكلات البدنية قبل مباراة السبت.

وعلى الرغم من تفاؤله بلاعبي فريقه، علق كايزر على التهديد الذي يمثله فريق خورفكان بقوله: “يعتبر دوري الخليج العربي أحد أقوى المنافسات الكروية في المنطقة، وهذا ما يفرض احتراماً لجميع الفرق المنافسة. يمتلك خورفكان هجومًا مضادًا قويًا بالإضافة إلى الدعم السريع للهجوم من الخطوط الخلفية. لديهم نقاط قوتهم وبعض نقاط الضعف مثل كل فريق، ولقد قمنا بتحليل تشكيلتهم وأدائهم ضمن عدة مباريات وسنلعب وفقًا لذلك.”

وفي معرض حديثه عن الفريق الجديد الذي تولى مسؤولية تدريبه بعد عودته من البرتغال، أضاف كايزر: ” شهدت تشكيلة الفريق بعض التغيرات بانضمام بعض اللاعبين الجدد ومغادرة بعضهم الآخر، لكن جميع اللاعبين الرئيسيين ما زالوا معنا”.

وشدد مارسيل على الدور الهام للاعبين الشباب خصوصاً مع تطور أدائهم وانضمام بعضهم للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني. بقوله: “يتمتع اللاعبون الجدد الذين تمت إضافتهم إلى الفريق بانسجام جيد مع زملائهم مما سيكون له تأثير إيجابي على تطور أداء الفريق. نحن قادرون على تقديم كرة قدم جميلة والفوز بالمباريات. لذلك، ينصب تركيزنا الآن على تقديم الأفضل وإرضاء مشجعينا”.

وأشار قائد الفريق والحارس الدولي علي خصيف، إلى مراكز القوة والعناصر التي يملكها فريقه مؤكداً على تفاؤل مدربه الجديد. وقال خلال المؤتمر: “نحن متحمسون للغاية للعمل مع كايزر مرة أخرى، ومتأكدون من أننا سنقدم كرة قدم جيدة تحت إدارته. لقد عملنا بجد للإعداد لمباراتنا ضد خورفكان. لعبنا في مواجهتهم في بداية الموسم ضمن جولات كأس الخليج العربي وسجلنا فوزًا جيدًا ولكننا نتعامل مع كل مباراة على حدا”.

وأضاف: ” كما تعلمون، نفتقد عددًا من اللاعبين بسبب الإصابات، لكننا قادرون على تعويض غيابهم بجهود الفريق الجماعية، وأنا متأكد من أنني وزملائي سنقدم أداءً قويًا”.