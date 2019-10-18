اول تعليق من اقليم كوردستان على وقف اطلاق النار بشمال سوريا

رحب القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري باعلان وقف اطلاق النار من قبل الجانب التركي في شمال سوريا.

وقال زيباري عقب الاعلان في تغريدة له، “إن الإعلان بوقف إطلاق النار بين قسد وتركيا بوساطة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس هو خبر سار بخاصة للمدنيين الكورد المحاصرين في شمال سوريا”.

واضاف “ان تنفيذ ذلك بحسن نية هو المفتاح لجميع الأطراف”.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية مايك بومبيو في العاصمة التركية، أنه تم الاتفاق مع تركيا على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا.

وأفاد بينس بأن ترامب وافق على سحب العقوبات الاقتصادية ضد تركيا بعد تطبيق الاتفاق حول سوريا.

وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر، وسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات كثير من الدول العربية والغربية، عملية عسكرية باسم “نبع السلام” شمال شرق سوريا “لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين” في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكوردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ “حزب العمال الكوردستاني” وتنشط ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من واشنطن في إطار حملة الحرب على تنظيم “داعش”.

وهدد ترامب، الذي قرر انسحاب قوات بلاده من شمال شرق سوريا وسط انتقادات واسعة لهذا الإجراء، بـ “تدمير اقتصاد تركيا حال تجاوزها الحدود” المسموح بها خلال العملية العسكرية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الدفاع والطاقة والخارجية في تركيا على خلفية هذه الخلافات، إلا أن كثيرا من السياسيين الأمريكيين يدعون إلى اتخاذ إجراءات أشد قسوة تستهدف القطاع العسكري التركي ورئيس البلاد شخصيا.