بسبب الزوجة الثانية.. امرأة تنتحر داخل منزلها في بابل

أفاد مصدر أمني بمحافظة بابل، اليوم الجمعة، بانتحار سيدة، بسبب زواج زوجها من امرأة ثانية.

وقال المصدر، في حديث إن “امرأة من أهالي قضاء الحمزة الغربي التابع لمحافظة بابل، أقدمت اليوم على الانتحار عبر إطلاق النار على نفسها داخل منزلها”.

وأضاف المصدر، أن “سبب انتحار السيدة كان زواج زوجها من امرأة ثانية”.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان غي العراق، قد كشفت، الثلاثاء 23 نيسان 2019، تسجيل 132 حالة ومحاولة انتحار في محافظات البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفق وثائق تضمنت تقارير حقوق الانسان، أن حالات الانتحار بلغت (2000) حالة وبدوافع مختلفة للفترة بين (2015- 2017) وهي أرقام مفزعة عند مقارنتها مع حوادث الانتحار للفترة بين (2003- 2013) والتي ذكرت أكثر من (1500) حالة، وغالبا ما تكون هذه الحالات اقل من حوادث الانتحار الفعلية لتفادي معظم المجتمع التبليغ عنها.