تحذيرات من موجات فيضانية محتملة في أهوار ذي قار قد تتسبب بهجرة جماعية

حذرت منظمة الجبايش للسياحة البيئية في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، من موجات فيضانية محتملة في أهوار ذي قار، خلال موسم الشتاء المقبل، قد تسبب بهجرة جماعية للسكان في بعض مناطق الأهوار.

وقال رئيس المنظمة، رعد حبيب الأسدي، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “منسوب المياه في الأهوار، جيد جدا حتى الآن، وذلك مع إقتراب موسم الشتاء، حيث كنا في كل سنة، ننتظر أن يأتي موسم الشتاء خلال هكذا أيام مع مناسيب مياه متواضعة، من أجل أن تمتلئ مياه الأهوار بالأمطار”.

وأضاف الاسدي، أن “العام الحالي وفي الوقت الحاضر، الأهوار تشهد اغمارا جيدا بالمياه، والخزين المائي بشكل عام ممتاز، حيث تم تسجيل إرتفاع وصل الى أكثر من 160 سم، وهذا جيد، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة سيرتفع أكثر ومن المحتمل أن مناطق الاهوار تتعرض الى موجات فيضانية مثل موجات العام الماضي، التي تزامنت مع مناسيب منخفضة وبسيطة وملأت الأهوار بمرور الأيام”.

وتابع، أن “المناسيب مرتفعة اليوم، ومن الممكن في حال تعرضنا الى فيضان قد يدفع المناطق المحيطة بالاهوار والقريبة منها الى الهجرة”.

ودعا منظمة الجبايش للسياحة البيئية، وزارة الموارد المائية إلى “وضع خطة علمية مدروسة من أجل الحفاظ على سكان الأهوار وتجنب خطر الفيضانات في مناطق الجبايش والمناطق القريبة منها، ومن الممكن أن تغرقها الموجات الفيضانية في حال عدم وجود خطط في كتف الأنهار وإيجاد وطرق علمية رصينة لحماية تلك المناطق”.