تعقيب على مقال الاخ نعيم الموسوم **

هناك حملة من مواقع طائفية وكتاب بعثيين وطائفيين تحرض المتظاهرين ضد ساسة المكون الشيعي

١: أصحاب تلك المواقع والكتاب البعثيين والمحرضين هم ناكري جميل وفاقدي إحساس وبصر وبصيرة ؟

٢: ماذا يُريدون من ساسة الشيعة ومعمميهم أكثر مما فعلوه لهم وللعراقين جميعاً ، وخاصة بني جلدتهم من الشيعة المساكين ، حيث أنهم يواصلون الليل بالنهار وهم يبحثون عن الأيتام والأرامل والفقراء والمحتاجين لإطعامهم وإسكانهم وتخصيص رواتب لهم تحفظ لهم كرامتهم ، وعن المرضى والمعوقين لارسالهم خارج العراق للعلاج وعلى نفقة الدولة العراقية ، وحتى المتقاعدين الذين سرقت رواتبهم قد أعيدت لهم جميعاً مع الاعتدار ، بعد أن إنتهوا من تعمير المدن والمدارس والمستشفيات والمؤسسات المهدمة ، حتى صار العراق بفضلهم وفي 16 عاماً فقط جنة يحسدنا عليه دوّل الجوار وخاصة التي إجتاحها الربيع العربي ، فيكفي أن يتهافت لزيارته ملايين الايرانيين حيث ياكلون ويشربون ويبولون وو على حساب كرم الدولة لعراقية ، حتى خرجت قبل أيام تظاهرات في كل مدن العراق وليس فقط الشيعية تهتف بحياتهم وتطالب بعمل أنصاب لهم في ساحة علي بابا ؟

٣: أنا شخصياً أناشد هؤلاء المحرضين وناكري الجميل بقليل من العدل والانصاف ، ويرو بعيونهم الفقر الذي يعيشو فيه ساسة الشيعة الذي يستحرمون حتى فلس الأرملة واليتيم عليهم ، حيث أنهم يسرقون قوت الشعب ليطعمو خونة واعداء بلادهم ؟

عفواً ( أقصد يأخذون من قوت أطفالهم ليطعمو فقراء الشعب ) ومعهم رجال الزهد والورع والتقوى المعممين { حقاً كل المبادئ تنتحر عندما تموت الضمائر وتعمى العيون} ؟

٤: إذا كان من ذكرتهم بعثيين وطائفيين ومحرضين ضد ساسة الشيعية يا نعيم

فساسة الشيعة ومعمميهم أحط وأنبل مِنْهُم ، فيكفي أنهم أرو شباب الشيعة أسبوعين من الجحيم قتلى وجرحى وأسرى ومغيبين بالاف ، وبمباركة الصدر وأية الله السيستاني والحكيم

٥: يقول دَاوُدَ النبي

شَاهِدُ الزُّورِ لاَ يَتَبَرَّأُ، وَالْمُتَكَلِّمُ بِالأَكَاذِيبِ لاَ يَنْجُو. ” الأمثال ١٩: ٥

حقاً إنها

دنيا غريبة ومش مفهومة .. وكل الناس تائة ومهمومة

ولما بتسأل مين الظالم .. تطلع كل الناس مظلومة

٦: وأخيراً

لعنة الله على كل البعثيين المجرمين ، والدواعش الإرهابيين ، ومعهم كل خونة العراق وشعبه وعملاء ايران المأجورين ، وكل الساكتين على الظلم والباطل والمنافقين ، سلام ؟

سرسبيندار السندي

كاتب عراقي حتى العظم