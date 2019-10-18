تقرير يصدر تصنيفا جديدا لاقتصاد العراق ويعدد التحديات

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس إن ضعف المؤسسات وبطئ الإصلاحات تقيد التصنيف الائتماني للعراق عند (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، حسب تقرير للوكالة صدر اليوم.

ماذا يعني التصنيف Caa1؟

يعني أن البلد أو المؤسسة لديها مخاطر ائتمانية عالية جدا لرد الديون.

وقالت الوكالة إن هذه العوامل بالإضافة إلى تحديات الحوكمة تقلل من قدرة الحكومة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتحد من تنافسية الاقتصاد العراقي.

وحذرت الوكالة من أن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى حدوث عجز في الموازنة هذا العام، وأن وتيرة الإصلاحات الهيكلية ستظل بطيئة مع استمرار تحديات سياسية محلية وخارجية كبيرة.

ما هو عجز الموازنة؟

عندما تكون النفقات أكبر من الموارد في اقتصاد معين. وتقاس نسبة إلى الناتج المحلي – مجموع السلع والخدمات- لقياس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بدون مشاكل.

تعليق من الوكالة

وقال نائب رئيس الوكالة والمشارك في كتابة التقرير، ألكساندر بيرجيسي، حسب البيان، أن العراق “حقق تقدم بطيء فيما يخص أجندة الإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن تحسين القوانين والتشريعات وتطوير المؤسسات من أجل تحسين الإدارة المالية العامة”.

وأضاف: “ان محاولات تنويع الاقتصاد لاتزال تشكل تحدي. ومن ضمن العوائق التي تواجه نمو القطاع الصناعي الخاص غير النفطي هي البنية التحتية المتهالكة والنظام المصرفي غير الكفؤ وإمدادات الكهرباء غير المستقرة والنقص في العمالة الماهرة وضعف السيطرة على الفساد”.

ويعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بشكل أساسي حيث تشكل صادرات العراق من النفط حوالي 95 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يتأثر العراق كثيرا بتقلبات أسعار النفط العالمية.

ويواجه العراق، بالإضافة إلى التذبذب في أسعار النفط، تحدي داخلي يتمثل في الصراعات السياسية والوضع الأمني الهش في بعض المناطق ومهمة ضخمة تتمثل بإعادة بناء المدن المدمرة من جراء القتال مع تنظيم ما يعرف ب “الدولة الإسلامية” لثلاث سنوات ونصف.

واندلعت احتجاجات في بعض مدن وسط وجنوب العراق في بداية هذا الشهر ضد الفساد والبطالة والنخب السياسية. وقد شهدت المظاهرات اشتباكات مع القوات الأمنية راح ضحيتها العشرات وأجبرت الحكومة على فرض حظر شامل للتجوال وقطع الانترنت لعدة أيام.