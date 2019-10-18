تلفون جالاكسي 10 يمكن فتحه باي بصمة إصبع وسامسونج تعد بحل المشكلة.
ونشرت بي بي سي البريطانية تقريرا مفصلا على موقعها حول المشكلة في الهاتف الجديد ووعود من شركة سامسونغ بحل الإشكال ..
تلفون جالاكسي 10 يمكن فتحه باي بصمة إصبع وسامسونج تعد بحل المشكلة.
ونشرت بي بي سي البريطانية تقريرا مفصلا على موقعها حول المشكلة في الهاتف الجديد ووعود من شركة سامسونغ بحل الإشكال ..
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.