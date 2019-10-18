«تورج اصلانی» یحصد جائزة أفضل تصوير في مهرجان «الحرية» السينمائي باميركا

«تورج اصلاني» يقدّم جائزته من مهرجان الحرية الدولي لأكراد سوريا المقاومين وأطفالهم

منصور جهانی – حصد «تورج أصلاني» جائزة أفضل مدير تصوير عن فيلم «14 يوليو» لأفضل فيلم أمريكي في مهرجان الحرية الدولي السينمائي وقدّم اصلاني جائزته للمقاومة البطولية للشعب الكردي في سوريا وأطفالها.

وحاز فيلم «14 يوليو» 14 Tîrmeh للمخرج «هاشم آيدمير» Hashim Aydemir وإنتاج «ممد حسام الدين يورك» Mehmet Husamettin Yurek ومن شركة «يابیم 13» Yapim 13 السينمائية وبإدارة تصوير «تورج اصلاني» أحد ابرز المصورين الايرانيين، وإنتاج مشترك لكل من ألمانيا وتركيا، على جائزة أفضل إدارة تصوير لاصلاني وأفضل فيلم من مهرجان «الحرية» Freedom السينمائي الدولي المنعقد في ولاية كارولينا الجنوبية باميركا.

وقام مدير تصوير الفيلم (اصلاني) بتقديم جائزته التي حصل عليها من مهرجان الحرية الاميركي لأكراد سوريا المقاومين وأطفالهم في وجه العدوان التركي.

وكان أول ظهور دولي لفيلم «14 يوليو» في القسم التنافسي للافلام الطويلة (السينما الكردية) بفعاليات النسخة الخامسة من مهرجان «دهوك» Duhok السينمائي في إقليم كردستان العراق، وحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن أفضل تصوير قام به «تورج اصلاني» في الفيلم، كما حصد ممثلو الفيلم على جائزة مشتركة عن تمثيلهم الابداعي.

وشارك فيلم «14 يوليو» في 17 مهرجان سينمائي دولي، من ضمن، عرض خاص في قسم (سينما العالم) بمهرجان «كمرايميج» CAMERIMAGE السينمائي الدولي الخامس والعشرين المهرجان المتخصص بمصوري الافلام على مستوى العالم في بولندا، مهرجان «لا باز» La Paz السينمائي الدولي في بوليفيا، مهرجان «آلترناتيو» Alternative في تورينتو بكندا، مهرجان «اسكاندينافيا» SCANDINAVIAN للأفلام في فنلندا، مهرجان «ريو دي جانيرو» السينمائي الدولي في البرازيل، مهرجان «العالم الاجتماعي» Social World للأفلام في ايطاليا، مهرجان ميلان السينمايئ في ايطاليا، مهرجان «تاغن» Tagen للأفلام الكردية في هامبورغ، أفلام برلين الكردية، مهرجان الثقافة الكردي «نورمبرغ» في المانيا، مهرجان لندن للأفلام الكردية في بريطانيا، مهرجان اسطانبول للافلام الكردية في تركيا و…

كما حصد هذا الفيلم العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية، بما في ذلك جوائز أفضل مدير تصوير وأفضل تمثيل من مهرجان كرالا السينمائي الدولي في الهند، جائزة خاصة للإبداع في مهرجان السليمانية السينمائي الدولي الثالث في كردستان العراق، جائزة أفضل مخرج أول من مهرجان المصورين في كندا، جائزة أفضل فيلم، أفضل سيناريو ، أفضل ممثل وأفضل ممثلة، أفضل هندسة صوتية ل«بهمن أردلان»، أفضل مخرج لصناعة الأفلام، «تورج أصلاني»، تصميم ملابس و… من مهرجان «القارات الخمس» السينمائي الدولي بفنزويلا.

وعرض فيلم «14 يوليو» لمدة ثلاثة اشهر، في 145 قاعة سينمائية في عدة دول أوروبية، ولاقى ترحيبا واسعا من قبل محبي وعشاق السينما.