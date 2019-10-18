جاويش اوغلو : “تعليق” و”ليس وقفا لإطلاق النار” ولم نقدم أي تعهد بشأن كوباني

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، بأن أنقرة أكدت خلال الاجتماع مع مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، على وحدة الأراضي السورية.

وشدد وزير الخارجية على أنه تم التأكيد على تعليق عملية “نبع السلام” العسكرية وليس وقفها بشكل تام لمراقبة انسحاب التنظيمات المسلحة.

وبين الوزير التركي أنه سيتم تعليق عملية “نبع السلام” لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب عناصر “PKK – YPG”، مشددا على أنه ليس وقفا لإطلاق النار.

وقال جاويش أوغلو إن أنقرة اتفقت مع الجانب الأمريكي على سحب الأسلحة الثقيلة من القوات الكوردية وتدمير مواقعها، مؤكدا أن أنقرة لم تقدم أي تعهد بشأن كوباني .

ولفت إلى أنهم سيناقشون مع روسيا وضع منبج وبعض المناطق الأخرى بعد دخول القوات السورية إليها.

وأفاد بأن الهدف هو إنشاء منطقة آمنة بطول 440 كلم وبعمق 32 كلم.

وأشار المسؤول التركي إلى أنهم سيعملون بالتنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة أيضا في قضية مكافحة تنظيم داعش شرق نهر الفرات.

وجدد في السياق أن من المهم بالنسبة لتركيا إنهاء جميع العناصر المسلحة وإقامة “منطقة آمنة” بعمق 32 كلم وبطول 444 كلم حتى حدود العراق شرق نهر الفرات بسوريا.

وأوضح أن أنقرة أخذت ما أرادت في مفاوضات اليوم مع الأمريكيين نتيجة القيادة الحكيمة للرئيس أردوغان ، وفق قوله .