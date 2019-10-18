حيلة خطيرة.. كيف يتم تأمين طعام الملكة إليزابيث من التسميم؟

حماية الملوك ورؤساء الدول تمر بمراحل وحيل كثيرة، حيث إنهم غالبا ما يكون لهم أعداء أو مستهدفون من الإرهاب أو دول أخرى وأجهزتها الاستخباراتية، وذلك ما يجعل من إجراءات حماية طعامهم أمرا هاما.

وفيما يخص الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، دائما ما كان طاقم إعداد طعامها يستخدم مجموعة من الحيل لضمان عدم تعرض الملكة للتسمم والحفاظ على حياتها.

ملكة بريطانيا

وكشف صحيفة بريطانية، عن أن طعام القصر الملكي بأكمله يوضع في أطباق، ويتم اختيار أحد الخدم عشوائيا ليقوم باختيار أحد الأطباقالذي يقدم إلى الملكة، حتي إذا حاول أحدهم تسميم الملكة لن يعرف الصحن المناسب.

وأما إذا اختار المجرم تسميم كافة الأطباق فسيكون مسئولا عن تسميم الجميع داخل القصر الملكي.

حماية ملكة بريطانيا

وتعتمد الملكة إليزابيث على طقوس خاصة خلال تناولها طعام العشاء حيث تفضل تناوله في غرفة المعيشة الخاصة بها أمام التلفزيون، بدلا من استخدام غرف الطعام الكثيرة داخل القصر الملكي في باكنجهام.

ويعد فريق طهاة الملكة البريطانية قائمة كبيرة من اختيارات الطعام كل فترة تعادل بضعة أيام، ويتم تقديم القائمة للملكة لتختار من بينها، في حين أنها تفضل تناول شراب الديبونيه والجين قبل أن تشرع في تناول العشاء.