داعياً لاستثمار الفرصة لحل كل المشاكل العالقة..مسرور بارزاني:ننتظر ردود ايجابية من بغداد

قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الخميس ، ان حكومة الاقليم ومنذ تشكيلها ابدت نواياها الحسنة بخصوص حل المشاكل والقضايا العالقة مع بغداد ، لافتاً الى ان كل الابواب مشرعة امام الحكومة العراقية بهذا الصدد ، منوهاً الى ان اقليم كوردستان ينتظر ردوداً جدية من بغداد .

جاء حديث مسرور بارزاني ، في كلمة له خلال تدشينه لمشروع مجسرات شارع “بارزان” في مدينة دهوك ثالث كبرى مدن اقليم كوردستان .

رئيس حكومة اقليم كوردستان ، قال “منذ تشكيل حكومتنا ابدينا نوايانا الحسنة تجاه بغداد وقمت بزيارتها شخصيا وذلك على امل التوصل الى حلول بشأن الملفات العالقة بخصوص النفط والغاز وميزانية البيشمركة وغيرها من الملفات”.

مضيفاً ” لقد شرعنا كل الابواب امام الحكومة العراقية ونحن بانتظار رد جدي من بغداد على اساس دستوري يضمن حقوق اهلنا في اقليم كوردستان وادعو بغداد لان نستثمر هذه الفرصة بشكل جيد ونحل كافة المشاكل”.

مسرور بارزاني عبّرعن قلقه بخصوص الاوضاع في شمال شرق سوريا وعمليات النزوح التي تشهدها المنطقة جراء العملية العسكرية التركية في المنطقة منذ 9 أيام .

بارزاني ، قال ” نأمل أن تنتهي الحرب في روج افا (غرب كوردستان) وأن تحل الامور بالحوار وبالطرق السلمية وأن تحترم حقوق الشعوب”.

مؤكداً ، ان حكومة اقليم كوردستان ستركز على المشاريع الخدمية بشكل كبير في كافة مناطق ومدن اقليم كوردستان.

وقال بالصدد ” اكدنا في برنامج عمل حكومتنا على ضرورة ايلاء الاهمية للبنية التحية في اقليم كوردستان وتحسين الخدمات للمواطنين”.

واشار بارزاني الى ان بناء الطرق والجسور سيتم في كافة مدن ومناطق الاقليم خدمة لكافة سكان كوردستان.

واكد رئيس الحكومة ، ان حكومة اقليم كوردستان خصصت 500 مليار دينار لحوالي 200 مشروع خدمي سينفذ في كافة مناطق الاقليم.