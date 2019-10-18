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روسيا تعلق على اتفاق وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا : ننتظر معلومات من تركيا

في أول تعليق منها على الاتفاق الأمريكي التركي حول وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، أعلنت روسيا أنها تنتظر الحصول على معلومات حوله من قبل الجانب التركي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح مقتضب لوكالة “نوفوستي”، ردا على سؤال حول الاتفاق: “نأمل في الحصول على معلومات من قبل تركيا”.

وأعلنت الولايات المتحدة، مساء الخميس ، عقب محادثات بين نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول آلية لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا ينص على تعليق الجانب التركي كل الأعمال القتالية ، ومنح 120 ساعة لـ “وحدات حماية الشعب” الكوردية للانسحاب من منطقة بعمق 20 ميلا نحو الجنوب.

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