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سرمد الطائي – اول مرة منذ ظهور النظام الجديد في العراق اشعر ان لدي مشكلة مع شرعية النظام

من مدونة الكاتب العراقي سرمد الطائي

“. اول مرة منذ ظهور النظام الجديد في العراق اشعر ان لدي مشكلة مع شرعية النظام
كانوا شجعانا في مواجهة لا شرعية صدام حسين. لكنهم اليوم يحاولون تبرير موقفهم ازاء خطف الشرعية التي بايديهم
وهذا بسبب الاعتقالات واطلاق النار والترويع واجواء انقلاب السيد حنتوش.
هل سيجعلنا السيد حنتوش والسيد سليماني مضطرين للانقلاب على الشرعية العراقية التي انتظرناها منذ سقوط العهد الملكي؟
واذا حصل ذلك فانه بسبب صمتكم يا قادة الاحزاب والكتل وذوي المناصب الرفيعة.
ولن نندم على دعمنا للشرعية طوال عقد ونصف. بل سنتاسف لان رموزا مصلحين يخضعون بغموض .. كانوا شجعانا في مواجهة لا شرعية صدام حسين. لكنهم اليوم يحاولون تبرير موقفهم ازاء خطف الشرعية التي بايديهم. وهنا حساب عسير لن يتوقف.”

انتهى

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