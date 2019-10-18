سننهض بالصادرات المصرية وبالإنسان المصري

في شبكتي 150000 مصري، واسست شبكة تجارية أيضا تضم 10000 مصدر ومصنع ومنتج للتركيز والتوجيه ودعم المصدرين، كثيرون يراسلونني لأنهم لا يعرفون كيف يسوقون أنفسهم وأين، حالهم كحال كثير من المصنعين والمنتجين. نحن الآن على أعتاب ثورة تجارية عالمية يقودها عربي وسيطلق موقعنا الالكتروني خلال اسبوع أو عشرة ايام على أبعد تقدير.

سننهض بالمصدر المصري، وبالمترجم المصري الذي سيجد أبواب في الترجمة والتوظيف والتجارة قد تفيده..

لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، ولا يمكن أن تنهض مصر وعشرات آلاف العقول المنتجة والمفكرة في السجون، هذه أكبر جريمة بحق الشعب المصري والعربي. يجب أن يستوعب كل بليد ذلك، لا نهضة بلا حرية وحركة حرة للرؤوس والأقدام، ومن يزعم عكس ذلك فهو حمار ابن حمار.

لست بحاجة لأحب السيسي حتى أعمل مع أو أدعم المصدر والانسان المصري. سنتحدث مع المصريين تجارة فقط.