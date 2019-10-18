شرطة السليمانية: الاعلامي “آمانج باباني” قد انتحر

اكدت شرطة محافظة السليمانية يوم الخميس ان الاعلامي “آمانج باباني” قد اقدم على الانتحار.

وقال مدير شرطة السليمانية العميد آسو شيخ طه في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه وفق تقرير الطب العدلي، والتحقيقات والادلة الجنائية فإن “باباني” قد اقدم على الانتحار.

واضاف انه وفق التقرير الطبي فإن “باباني” اطلق النار على رأسه من على مقربة 2 – 3 سنتم، مردفا بالقول ان الاطلاق على هذه المقربة يترك اثرا في منطقة الرأس يشبه النجمة مع تلون الجرح بالسواد اضافة الى بقاء البارود.

واشار شيخ طه الى ان مادة البارود كانت موجودة على يد “باباني”، مؤكدا ان السيارة لم تتعرض الى اطلاق نار من الخارج، وتم ضبط السلاح داخل العجلة مع ظروف الرصاصات التي اطلقت.

واكد ان “باباني” قد اطلق 6 رصاصات على زوجته وابنه واطلق السابعة على نفسه، منوها الى تهشم جزء من الزجاج الامامي والخلفي للعجلة التي كانوا يستقلونها بسبب اصطدامها وخروجها عن السيطرة بعد وقوع الحادث.

وزاد العميد شيخ طه بالقول ان ثلاثة شهود عيان على الحادثة قد ادلوا بشهادتهم لدى السلطات الامنية بأن العجلة لم تتعرض الى اطلاق النار من الخارج.

وتابع بالقول انه “لن نتحدث عن اسباب الحادث ونترك هذا الامر الى القضاء والصحافة لكي تتقصى الحقائق رغم اننا نمتلك المعلومات الكاملة عن تفاصيل واسباب وقوع الحادث”.

وعرضت الشرطة خلال المؤتمر عجلة “باباني” التي نفذ فيها عملية الانتحار اضافة الى السلاح الذي استخدمه في قتل زوجته وابنه ونفسه.