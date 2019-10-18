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شرطة السليمانية تؤكد ان حادثة مقتل الاعلامي واسرته ناجمة عن عملية انتحار

اكدت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الخميس ان حادثة مقتل الاعلامي (آمانج باباني) واسرته ناجمة عن عملية انتحار.

وقالت الشرطة في بيان فجر اليوم انه “للأسف وقع حادث مؤلم ليلة امس امام مرآب (شهرزور) في مدينة السليمانية اسفر عن مصرع ثلاثة اشخاص، وهم (آمانج محمد نوري) مواليد عام 1979، و(لانا محمد صالح) مواليد عام 1990، و(هامو آمانج محمد) يبلغ من العمر ثلاث سنوات”.

واضاف البيان انه “نعلن للرأي العام بأنه وفق تحقيقات قوات الشرطة فإن الحادث ناجم عن عملية انتحار”، مشيرا الى الاعلان عن تفاصيل الحادث في وقت لاحق من اليوم.

يذكر ان (امانج باباني) مقدم برنامج بلا حدود يناقش القضايا الاجتماعية عبر قناة NRT الكوردية.

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