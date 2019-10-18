ــ رسالة مفتوحة ــ

حسن حاتم المذكور

1 ـــ الى اهلنا في العراق, نبعث لكم حفنة دموع في رسالة مفتوحة, مصابين مكسورين بمحنتكم ويذلنا ذلكم, حتى تاريخ اجدادكم يصرخ بكم, اخرجوهم من حياتكم ودمائكم ورغيف خبزكم, اسقطوهم قبل ان يغتالوا العراق, لا تصدقوا وعودهم, فهم اكذب الكاذبين, قاتل ابنائكم اما ايراني واما سمسار لها, لا تشربوا مياه فتنة راكدة منذ اكثر من الف عام, واستعيدوا وعيكم الموروث, لا تستبدلوا نبل عواطفكم, بمخدرات الشعوذة والتخريف, او تتخذون عقائد المعتوهين طريق الى الله, هل قرأتم, ما كتبه امام الحق والعدل والحكمة, علي عليه السلام, “لو كان الجوع رجلاً لقتلته” اذن كيف لا تلتحقون بأنتفاضة ابنائكم, وهم يقاتلون الجوع واللصوص كما كان الأمام علي, وتثأرون لدما الضحايا, من حكومة القناصين؟؟؟, لا تتركوا ابنائكم يواجهون المشروع الأيراني الأمريكي لوحدهم, ايران تعد العراق في مطبخ مصالحها القومية, وجبة لأمريكا, وعلى سفرة المصالح المشتركة يقتسمون الجسد العراقي.

2 ـــ وانتم تشاهدون المجزرة اليتيمة, قناصي المذهب يغتالون جياع الطائفة, آن لكم ان تتبرأوا من ابناء لكم يطلقون الرصاص الحي على صدور ابناء لكم, ويرملون زوجات اشقاء لهم, ويرموا اطفال لهم في هاوية اليتم, لا تسمحوا ان تدنس شوارعكم, مليشيات سائبة, تستلم امر جرائمها من عميل ايراني, كونوا عشائر باسلة, ولا تكونوا عشائرين, تشغلون انفسكم في نزاعات, تتقاتلون فيها وتقتلون انفسكم, انها ابتكارات الوسطاء, لأدامة حرائق الفتن, ثم التطفل على ارزاق ضحاياها, وانتم الضحايا حصراً, تذكروا ان الوطن وحده مقدس الجميع, حيث لا اديان ولا مذاهب ولا مراجع من خارج الوطن, ولا علو فوق قدسية الأرض والأنسان, اجدادكم تركوا لكم سبعة حضارات, كانت البداية لكل حضارات البشرية, تعلموا قرائتها ثم اعيدوا كتابة تاريخكم المجيد, اخلعوا من تحت جلدكم, اورام المحتالين والدجالين, ومعهم اسباب فقركم وجهلكم, سيروا مع ابنائكم على طريق انتفاضتهم, ولن تختفي الجرائم, الا بأجتثاث المجرمين, وسينتصر الحق, حتى ولو الى حين.

3 ـــ انكم بحاجة الى وقفة مع الذات, لتروا صورتكم على مرآة واقعكم, سترون الشهيد والمفقود والسجين والجائع المتسول والمعاق منكم, الأرملة التي انهكها واذلها العوز منكم, اليتيم الذي حُرم من حقه في الأمن والتعليم, وابتلعتة عتمة الشوارع, تطارده اسوأ الأحتمالات هو ابنكم, الطفلة التي تنافس الكلاب على فضلات الميسورين, في حاويات المزابل هي ابنتكم, وحوانيت المتعة حول اضرحة ائمتكم, التي يديرها ويرتزق منها, معمم محتال هي اعراضكم, والأشياء الأخرى, التي اخجل من ذكرها, وتخجلون من سماعها, هي شرفكم المستباح, وحضرتكم تضمدون جرح كرامتكم, ببارود الثقيل والمتوسط والخفيف, تقاتلون بعضكم, تموتون وليس بينكم ولا ربع شهيد, التحقوا في انتفاضة ابنائكم, فهم حاضركم ومستقبل الأجيال, وجهوا رصاص غضبكم الى الذين سرقوا ارزاقكم وهربوا خيراتكم, وفرضوا عليكم عاهات الفقر والجهل, لا تصدقوا الا صوت الانتفاضة, ولا تصلّوا الا خلفها.

4 ـــ اهلنا: كونوا عشائر عراقية, لا تكونوا ابداً عشائريين يصطادكم محتالي المذاهب, انتم وليس غيركم, ضحايا الحروب والحصارات ومغيبي التصفيات, ثروات ارضكم تفترسها احزاب التوافق, شيعية سنية كردية, تتحاصص حاضركم ومستقبل اجيالكم, ارفعوا رؤوسكم واهتفوا ـــ لا ـــ لعبودية العوز والجهل والأوبئة, جففوا مجاري التهريب, ولا تكونوا بخلاء على اشقائكم من فقراء المكونات الأخرى, فهم شركاء لكم في العراق, انتفضوا كأبنائكم واسقطوا حكومات اللصوص, واقيموا الأمن والعدل والسلام, وبهم حرروا انفسكم ووطنكم ودينكم ومقدسات اهلكم, لا تتركوا فرصة لتجار الأديان والمذاهب والشرائع العمياء, ان تخترق وعيكم الوطني, الحشد الذي سيطرت عليه مليشيات دموية, يقوده قناصين ايرانيين كالعامري والفياض والخزعلي, انه حشد غير مقدس, كذبة ايرانية وخدعة تحرير نتج عنها حرس ثوري, يحتل الجنوب والوسط, احذروا وانتم تنتصرون للحق, فباطل امريكا من خلفكم يغتال الوطن.

18 / 10 /2019

mathcor_h1@yahoo.com