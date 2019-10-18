فرنسا تدعو الى اجتماع للتحالف الدولي بشأن “خطر” عودة داعش للعراق وسوريا

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الخميس التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية الى عقد اجتماع “عاجل” للتباحث حول “خطر” عودة ظهور تنظيم داعش مرة اخرى في العراق وسوريا جراء العمليات العسكرية التركية.

وقال لو دريان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في العاصمة بغداد، انه “ينبغي ان نكون شركاء في هذا الخطر الجديد المتمثل بالتوغل القوات التركية شمال شرق سوريا”.

واردف قائلا إن “عدونا تظيم داعش وقد قاتلناه سوية في اطار التحالف الدولي”، مضيفا انه “يجب على هذا التحالف ان يجتمع بشكل عاجل للتباحث بشأن هذا الخطر المحدق المتمثل بعودة ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق جراء التدخل العسكري التركي”.