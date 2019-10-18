Posted on by

فرنسا تدعو الى اجتماع للتحالف الدولي بشأن “خطر” عودة داعش للعراق وسوريا

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الخميس التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية الى عقد اجتماع “عاجل” للتباحث حول “خطر” عودة ظهور تنظيم داعش مرة اخرى في العراق وسوريا جراء العمليات العسكرية التركية.

وقال لو دريان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في العاصمة بغداد، انه “ينبغي ان نكون شركاء في هذا الخطر الجديد المتمثل بالتوغل القوات التركية شمال شرق سوريا”.

واردف قائلا إن “عدونا تظيم داعش وقد قاتلناه سوية في اطار التحالف الدولي”، مضيفا انه “يجب على هذا التحالف ان يجتمع بشكل عاجل للتباحث بشأن هذا الخطر المحدق المتمثل بعودة ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق جراء التدخل العسكري التركي”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close