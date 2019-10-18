فعل خيانة وعـــــار

ألون بن مئيـــــــــــــــــــر:

قد يُذكر قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا كواحد من أكثر الكوارث الفظيعة واللاإنسانية التي قام بها منذ توليه السلطة. ولكي يتخذ رئيس الولايات المتحدة – استنادًا إلى محادثة مع الرئيس التركي أردوغان – قرارًا حاسمًا له الكثير من التداعيات لا يُظهر فقط قصر نظره وافتقاره التام للنهج الإستراتيجي فحسب ، بل أيضا ً عدم قدرته على تقدير كيف سيؤثر ذلك سلبًا على أصدقائنا ويرضي أعدائنا. إننا نشهد بالفعل الكارثة التي تتكشف، ولا توجد كلمات لشرح كيف وبأي منطق يمكن لرئيس الولايات المتحدة على وجه الخصوص أن يتخذ مثل هذه الخطوات الحاسمة ، علما ً منه بأنه يدرك كم هي كارثية تداعيات أفعاله.

نشهد بالفعل الكارثة الإنسانية التي لحقت بالمجتمع الكردي في سوريا. إنهم نفس الأكراد الذين قاتلوا بشجاعة وبسالة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” وعانوا الآلاف من الضحايا ، مما يدل على التزامهم وتصميمهم على القتال حتى النهاية حيث نجحوا فيه إلى حد كبير. آخر ما يمكن أن يتخيله أي مقاتل كردي هو أن تخونهم الولايات المتحدة بعد أن أظهروا ولاءهم بتكلفة فادحة مع خسائر مرعبة.

صحيح ، بالطبع ، لم يقاتل الأكراد فقط لدعم جهود الولايات المتحدة أو الحلفاء الآخرين في الحرب ضد داعش ولكن أيضًا من أجل الدفاع عن أنفسهم وحماية أرضهم وشعبهم. والآن يفرون بالآلاف – فرّ ما يقرب من 65000 بالفعل، وتتوقع جماعات الإغاثة أن يفر عدد يصل إلى 450.000. أكثر من 300 قُتلوا بالفعل على أيدي الجيش التركي الشرير والقاسي بأوامر أردوغان المتعصبة والمتحمّسة.

ومن المثير للإهتمام ، أنه في الوقت الذي قبل فيه الجمهوريون حتى الآن حماقات ترامب وحتى اعتنقوها على عشرات القضايا المحلية والدولية ، فإنهم لم يفعلوا أو قالوا بالكاد أي شيء ضد أفعاله الفظيعة المتكررة وأكاذيبه والأخطاء في بياناته وانغماسه الذاتي. وهذه المرة ، رفعوا أخيراً أصواتهم وأدانوا الإانسحاب السريع من سوريا. لقد أدركوا كيف ستكون العواقب الإقليمية وخيمة، خاصة بالنسبة لحلفاء أمريكا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

لن يتمكن أي حليف واحد في المنطقة وفي أي مكان آخر من الوثوق بالولايات المتحدة تحت حكم ترامب لفعل أي شيء نيابة عن هذا الحليف ، ناهيك عن اتخاذ أي خطوات حاسمة قد تكون ضرورية لحماية أمنه القومي. صرح السيناتور ليندسي جراهام (R-SC) ، أحد مؤيدي ترامب المتحمسين ، “لقد تخلى الرئيس عن الأشخاص الذين ساعدونا في تدمير داعش. الفوضى تتكشف ، وعندما أسمع الرئيس يقول -” نحن نخرج من سوريا “- بياني لكم هو أن هذا أسوأ مما فعله أوباما [في الإنسحاب من العراق]. “

بالتأكيد تشعر دول الشرق الأوسط التي لديها اهتمام وقلق مباشر أو غير مباشر بما يحدث في سوريا ، وخاصة المملكة العربية السعودية وإسرائيل ، بأنها مهجورة. إنها تعلم بشكل مباشر أن نتيجة الإنسحاب الأمريكي من سوريا ستكون لها آثار خطيرة على الأمن القومي بالنسبة لها ، حيث إنها ستؤثر على حساب التكامل الجيولوجي طويل المدى في منطقة تشهد ثورة مستمرة.

عبّر نتنياهو عن قلق إسرائيل من الموقف ، قائلاً: “تدين إسرائيل بشدة الغزو التركي للمناطق الكردية في سوريا وتحذر من التطهير العرقي للأكراد من قبل تركيا ووكلائها. إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب الكردي الشجاع. وانتقد مكتب أردوغان بردّ من مدير الاتصالات فهرتين ألتون بقوله: ” كلمات فارغة لسياسي مشين ينظر إلى السجن لسنوات عديدة بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك

حرمة الثقة “.

كان رد فعل المجتمع الأوروبي وعشرات البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم رد فعل الإنكار والجحود. وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وهو يقيّم الوضع ، بقوله: “تركيا تعرض ملايين الأشخاص لخطر إنساني. عند القيام بذلك ، ستكون تركيا مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن مساعدة داعش (ما يسمى الدولة الإسلامية) في بناء الخلافة. “

إنّ إتخاذ ترامب هذا النوع من الإجراء الذي يؤثر بشكل مباشر على المصالح الأوروبية في المنطقة ، ودون أي تشاور ، يرقى إلى خيانة أقرب حلفائنا الأوروبيين. لم يفهم ترامب أبدًا أنه بسبب قرب أوروبا من المنطقة سوف تتأثر أوروبا بشكل مباشر وغير مباشر بالإضطرابات الإقليمية. لهذا السبب قاتلوا جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، هذا على الرغم من أنهم في بعض الأحيان يختلفون مع الإستراتيجية الأمريكية. لقد قدموا هذه التضحيات والإلتزامات للحفاظ على التحالف مع الولايات المتحدة وسلامة حلف الشمال الأطلسي “الناتو.”

وغني عن القول أن البلدان التي تستفيد الأكثر من قرار ترامب هذا المشؤوم هي تركيا نفسها وروسيا وإيران. غزو تركيا لسوريا لن ينتهي ببساطة بهزيمة الأكراد بل سيضمن أردوغان بقاء تركيا بشكل دائم في سوريا، لأن هذا كان جزءًا من طموحه الإستراتيجي الشرير.

ستعمل إيران على ترسيخ نفسها في سوريا. وبغض النظر عما ستفعله إسرائيل أو تقوله ، لن يكون هناك أي احتمال لمغادرة إيران، هذا لأنها تدرك أن الولايات المتحدة لن تمتنع فقط عن استخدام أي قوة عسكرية للإطاحة بإيران، بل لن يعد لها القول الكثير عن مستقبل سوريا نفسها. علاوة على ذلك ، لا توجد قوة أخرى يمكن أن تجبر طهران على التخلي عن مصالحها الإستراتيجية في سوريا تحت أي ظرف من الظروف تقريبًا ، الأمر الذي يخيف الإسرائيليين.

عملت روسيا التي ترسخت في سوريا منذ خمسة عقود عن كثب مع إيران وتركيا. تجدر الإشارة إلى أن بوتين وأردوغان وروحاني قد التقوا عدة مرات في الأشهر الثمانية عشر الماضية وطوروا مخططهم الخاص حول مستقبل سوريا. ومن الواضح تماما أن بوتين وروحاني أيدوا بالتأكيد غزو أردوغان ، وهو ما يفسر لماذا لم تصرّح كل من روسيا وإيران كلمة واحدة عن الإنتهاك الجسيم لتركيا.

ليس سراً أن قرار ترامب كان مدفوعًا إلى حد كبير باهتمامه المالي بتركيا والذي يعود لسنوات عديدة حتى عام 2012 مع افتتاح أبراج ترامب في اسطنبول. وعلى الرغم من ذلك ، فإن التفكير في أن رئيس الولايات المتحدة سيبيع مصالح أمريكا ويتخلى عن حلفائه من أجل تحقيق مكاسب مالية شخصية ليس مجرد عمل شائن ولكنه إجرامي. وبالنسبة لي ، هذا لا يقل عن الخيانة بشيء.