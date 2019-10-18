‹قسد› تكشف حصيلة الساعات الـ 24 من العمليات القتالية شمال سوريا‎

كشفت قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)، اليوم الجمعة، حصيلة العمليات القتالية خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى مقتل 93عنصراً من الجيش التركي وميليشياته وتدمير ما لا يقل عن 4 سيارات عسكرية مصفحة، وكذلك 4 سيارات عسكرية رباعية الدفع إضافة إلى تدمير دبابة.

وقالت ‹قسد› في بيان : «استمر جيش الغزو التركي باستهداف كامل الشريط الحدودي بشكل عشوائي بالقصف الجوي والمدفعي والبري المدجج بالدبابات والمدرعات فيما تصدت له قواتنا في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس».

سرى كانيه (رأس العين):

وأضاف البيان «بغطاء جوي كثيف وقصف مدفعي غزير حاولت الفصائل الإرهابية الدخول إلى أحياء المدينة، اشتبكت قواتنا بشكل مباشر مع الإرهابيين في أحياء نوروز، المحطة، زورآفا، زردشت، وردت الغزاة على أعقابهم» .

وأشارت إلى أن «الاشتباكات التي اندلعت في الأحياء المذكورة أدت إلى مقتل (70) إرهابياً وكذلك بالرغم من الغطاء الجوي بالطائرات الحربية والاستطلاع والمحاولات المستميتة من قبل الغزو للوصول إلى مشفى المدينة، إلا أن قواتنا استطاعت دحر الهجوم ورده على أعقابه، وأردت ما لا يقل عن (10) عناصر قتلى في صفوفهم».

ولفت البيان إلى أن «كل محاولات جيش الغزو والفصائل الإرهابية للدخول إلى المدينة باءت بالفشل، وإثر ذلك قامت الطائرات الحربية باستهداف فالأبنية الكبيرة والعالية».

وزاد أنه «على محور المناجير وقرية عالية، اندلعت اشتباكات عنيفة واستخدم جيش الغزو القصف المدفعي العشوائي حيث أصيب عدد من المدنيين بجراح».

كرى سبي (تل أبيض):

البيان قال إنه «رداً على هجمات جيش الغزو التركي نفذت قواتنا مجموعة عمليات نوعية على محور قرية أبو صرة، أدت إلى مقتل عدد من إرهابيي الفصائل الموالية لجيش الغزو التركي كما تم تدمير عدد من الآليات والمدرعات العسكرية».

وذكر البيان أنه «على محور قرى خربة يوسف، ويبدة، التروازية، شن جيش الغزو هجمات جوية كما استهدف هذه القرى بالقصف المدفعي الذي استهدف نقاط تمركز الجيش السوري أيضاً، ردت قواتنا على مصادر النيران وتم تدمير عدد من الآليات والمدرعات العسكرية».

بلدة عين عيسى:

وأشار البيان إلى «اندلاع اشتباكات عنيفة بين قواتنا قوات الجيش السوري من جهة والفصائل الإرهابية من جهة أخرى في محور عين عيسى، في هذه الاشتباكات أخطأت الطائرات التركية وقصفت مواقع للفصائل الإرهابية وأردت أعداداً منهم بين قتيل وجريح».

ديريك:

وقال البيان: «تعرض ريف مدينة ديريك للقصف المدفعي العشوائي منذ صباح يوم أمس، هذا القصف العشوائي ألحق أضراراً كبيرة بممتلكات المواطنين، فيما ردت قواتنا على مصادر النيران ما أدى إلى مقتل 3 جنود من جيش الغزو التركي، فيما أصيب آخر بجراح».

عامودا:

وأردف البيان أنه «على محور قرية علوك اندلعت اشتباكات بين قواتنا وجيش الغزو التركي والفصائل الإرهابية، ما أدى إلى اضطرار قوات الغزو للتراجع، فيما استهدفت المدفعية التركية قرى الشريط الحدودي على محور عامودا وألحقت أضراراً مادية بممتلكات المواطنين فيما أصيب أحد مقاتلينا بجراح».

وأكد البيان أن «الاشتباكات التي استمرت يوم أمس أدت إلى مقتل ما لا يقل عن (93) إرهابياً وإصابة أعداد أخرى بجراح، فيما تم تدمير ما لا يقل عن 4 سيارات عسكرية مصفحة وكذلك 4 سيارات عسكرية رباعية الدفع وكذلك تدمير دبابة، فيما ارتقى (9) من مقاتلينا شهداء وإصابة (41) بجراح».

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