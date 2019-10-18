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كتلة “العصائب” تؤشر تغييرات بالدرجات الخاصة من دون علم البرلمان والحكومة

ذكرت كتلة “صادقون” التي تمثل جماعة “عصائب اهل الحق” في مجلس النواب، الخميس، ان هناك تغييرات تجري في الدرجات الخاصة دون علم البرلمان ورئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن الكتلة عبد الأمير الدبي، ان “هناك تغييرات في الدرجات الخاصة دون الرجوع الى مجلس النواب، وحتى دون الرجوع الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”، مبيناً ان “هذه التغييرات تتم من خلال الوزير، الذي تتحكم به الكتل والأحزاب السياسية أكثر وأقوى من رئيس الوزراء”.

وشدد على ان “مجلس النواب، سيكون له موقف حازم تجاه تلاعب الوزراء بملف الدرجات الخاصة، بتعيين وتكليف شخصيات لبعض المناصب، دون الرجوع الى البرلمان، بل حتى الرجوع الى عبد المهدي، وجعل الوزارة، مؤسسة حزبية، وليس تابعة لدولة ولحكومة”.

وقرر مجلس الوزراء العراقي منتصف شهر اكتوبر الجاري اعفاء 61 مسؤولا من المنتسبين الى الوزارات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بالوزارات من مناصبهم.

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