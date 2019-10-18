لا تتأملوا خيـــــــــــــــــــــــــــــــرا ..؟؟

يعكوب ابونا

رغم كل التضحيات التي يقدمها شعبنا على مسرح الحرية والكرامة من دماء وشهداء واصابات واعتقالات ، كل هذا لم يلفت انتباه ساسة العراق ، لانهم فقدوا الشعور بكل شئ فلم يشعروا بان هذا الشعب قد ثار ويريد التغيير من العملية السياسية التي دمرت العراق منذ 2003 ولحد يومنا هذا ، اقتصاديا وماليا وسياسيا واجتماعيا وانسانيا وقيميا ، بل دمروا حتى كرامة الانسان العراقي ، كما شاهد الالاف لا بل الملايين في العالم عن طريق الصورالمباشرة لعراقيين يقبلوا اقدام الايرانيين .؟؟.

اي ذل واحتقار اوصلتم شعبكم اليه ؟؟ لقد جعلتم العراق افسد بلد واحط بلد وافقربلد واوسخ بلد .. ؟؟ ماذا نترجى ونأمل من هؤلاء ؟؟ رغم كل التضحيات التي يقدمها شبابنا اليوم في مدن العراق وساحاته ومنابره ..يظهر لنا رئيس الوزراء غيرالشرعي ويدعي انه يقدم حزمة من الاصلاحات ،؟ اي اصلاحات ؟؟؟ اي ضحك على الذقون تمارسونه ؟

المطلوب اصلاح العملية السياسية برمتها وليس اقدامكم بكل غباء برفع اسماء ثلاث وزراء الى مجلس النواب لنيل موافقته على تغييرهم ؟؟ ومع ذلك مجلس النواب لم يوافق على تغييرهم لان الكتل السياسية الفاسده التي تسيطرعلى مجلس النواب لم يرق لها تغيير وزرائها ، والمجلس مقيد بالمحاصصة لكي يغيرهؤلاء الوزراء ، لا بل اكثرمن هذا مجلس النواب يعلن اجازة لنفسه بهذه الظروف التي يمربها البلد ،؟؟ بدل ان يعمل ليلا ونهارا لتقديم الخدمات وتشريع قوانيين لمصلحة هذا الشعب تحقق مطاليبه وترتقي به الى مصافي الشعوب المتقدمه لانه شعب ضحى وقدم الكثير فيستحق ان ينال حقوقه من امن وامان واستقرار وخدمات ووظائف وحقوق اسوة بشعوب العالم التي تعيش بكرامة وعزه ..

هذا هو مجلس النواب الذي لا زال مصر على المحاصصة ولا زالت الحكومة ملتزمه بتنفيذها رغم الظروف المؤاتيه لرئيس الوزراء للتخلص منها الا انه لم يستثمر هذه الظروف ولم يفعل . ؟؟ لانه بصراحة لايريد ولايقدر على ذلك لانه هو اصلا جاء باتفاق الكتل الكبيره الفاسدة خلافا للدستور.. فكيف يخالفهم وهم اصحاب فضل عليه ؟؟

كل المعطيات تشير الى ان هناك اتفاق بين الكتل الفاسده والمنتفعين وسراق المال العام على ان تستمرالعملية السياسية كما هي لانها الانفع لهم لتحقيق مصالحهم وامتيازاتهم ، وسهولة تقسيم ما تبقى من الكعكة العراقية بينهم ؟؟؟.

لذلك عبد المهدي لم يطلب توسيع صلاحياته لتحقييق مطالب الجماهير ويرمي الكرة بملعب مجلس النواب ،؟؟ ومجلس النواب لم يبال بطلب الحكومة ولا بمطالب الجماهيرالمنتفضة ، بل اخذ اجازة لكي يتمكن من الاتفاق على تحقيق المنافع والمصالح بتثيبت المخاصصة سيئة الصيت والاستمرار بها ..رغم انف المتظاهرين المحتجين .. ؟ فلهم ان يستريحوا ؟؟؟ لانهم في وادي والشعب بوادي ..

الواقع يفرض نفسه بهذ الحالة لكي يبقى الامل قائما والهدف محققا ما يمكن ان يكون لاصلاح ما دمروه هؤلاء الفاسدين سراق المال العام ، هو قيام جماهيرشعبنا كونهم هم الشعب والشعب مصدرالسلطات حسب الدستور، فالحل هو بيدهم وبهمة الرجال ..عليهم

1-اعلان قيام مجلس رئاسي مكون من عسكر ومستقلين ..

2- يقوم المجلس باءقالة هذه الحكومة الفاسده ، .

3-حل البرلمان لانه مصدرالفساد..

4- ايقاف العمل بالدستورسئ الصيت لانه مصدر حماية هؤلاء الحراميه .

5-تشكل حكومة انتقالية من التكنوقراط لمدة ثلاثة سنوات ليتم التخلص من تركه زمرة الفاسدين واعوانهم ، ولتهيئة الاجواء اللازمة لاجراء انتخابات برلمانية تحت اشراف هيئة الامم المتحدة ..

بغير هذا لايمكن التخلص من هؤلاء العملاء الفاسدين وانهاء دورهم وسلطتهم وتسلطهم على الحكم بغفلة من الزمن بعد 2003 .. اما الدعوى لانتخابات مبكره لاتخدم الشعب لان الظروف الراهنه تشكل ارضية خصبة ومهيئه لهؤلاء الفاسدين ليرجعوا ثانية للحكم باسم الديمقراطية ، واما دعوة رئيس الجمهورية الى الاجتماع جميع الاطراف الذين طبعا يقصدهم هم الساسة وللقادة ، اليسوا هؤلاء اليوم في رأس السلطة والسطوه ؟؟ اليسوا هؤلاء هم الحرامية وسراق المال العام ؟ اليسوا هؤلاء اياديهم ملطخة بدم العراقيين ؟؟ من يجتمع مع من ؟؟ تدعوهم للاجتماع من اجل ماذا ؟؟ من اجل ان يجدوا مخرجا لانفسهم من غضب الجماهير الثائرة ؟؟ ام ليجدوا من وسائل القمع والقتل المنظم لشبابنا المنتفض ؟؟ ام ليبرروا جرائمهم وسرقاتهم ويتفقوا للعوده لامتصاص دم العراقيين وسلب ونهب خيراته ؟؟ الم تنتهوا من تقسيم الكعكة العراقية بينكم ام هناك من مزيد .. واخيرا ليس لنا الا ان نقول ……………

المجد والخلود لشهداء شعبنا..

والشفاءالعاجل لجرحانا

والخزي والعارلساستنا وحكامنا الفاسدين المارقين ؟؟

يعكوب ابونا ………….. 18 / 10 / 2019