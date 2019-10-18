لودريان في اربيل للقاء كبار مسؤولي اقليم كوردستان

من المقرر ان يجتمع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومع رئيس الحكومة مسرور بارزاني وكذلك مع الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

لودريان كان قد وصل الى اربيل قادما من العاصمة العراقية بغداد التي كان قد وصلها صباح اليوم الخميس .

وكان في استقبال الوزير الفرنسي في مطار اربيل الدولي نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني وعدد من المسؤولين .

وكان لودريان قد عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في بغداد على رأسهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لبحث وضع “آلية دولية” لمحاكمة معتقلي داعش.

كما كان قد التقى نظيره العراقي محمد الحكيم ، حيث حذر في مؤتمر صحفي مشترك من “خطر شديد” نتيجة التوغل التركي في شمال شرق سوريا ، داعياً لاجتماع طارئ للتحالف الدولي بهذا الصدد . كما حذر الوزير الفرنسي من خطر عودة ظهور داعش في سوريا والعراق.

وأضاف لودريان: حريصون على المحافظة على العراق وعلى أمنه وحدوده من الدواعش.

وكان لودريان صرح قبل زيارته إلى بغداد بأن المخيمات التي يسيطر عليها الكورد شمال شرقي سوريا ، والتي تؤوي عناصر تنظيم داعش، ليست مهددة فعلا بالهجوم التركي المستمر في تلك المنطقة ، وأن تموضع قوات سوريا الديمقراطية لم يؤدِّ إلى تهديد سلامة وأمن تلك المخيمات الواقعة بشكل رئيسي في شمال شرق سوريا.

وكان مصدر في الخارجية العراقية ، كشف امس ، موعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى بغداد اليوم حيث سيصل اربيل قادماً عاصمة اقليم كوردستان قادماً منها .