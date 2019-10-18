مسرور بارزاني يفصح عما ينتظره من بغداد ويكشف مشروعا ب500 مليار دينار

قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان الاقليم ينتظر ردودا جدية من العاصمة العراقية بغداد.

وقال بارزاني خلال تدشين مشروع شارع “بارزان” في مدينة دهوك “منذ تشكيل حكومتنا ابدينا نوايانا الحسنة تجاه بغداد وقمت بزيارتها شخصيا وذلك على امل التوصل الى حلول بشأن الملفات العالقة بخصوص النفط والغاز وميزانية البيشمركة وغيرها”.

واضاف “لقد شرعنا كافة الابواب امام الحكومة العراقية ونحن بانتظار رد جدي من بغداد على اساس دستوري يضمن حقوق اهلنا في اقليم كوردستان وادعو بغداد لان نستثمر هذه الفرصة بشكل جيد ونحل كافة المشاكل”.

واكد بارزاني ان حكومته ستركز على المشاريع الخدمية بشكل كبير في كافة مناطق ومدن اقليم كوردستان، وخصصت 500 مليار دينار لحوالي 200 مشروع خدمي سينفذ في كافة مناطق الاقليم.