مقتل وإصابة 13 جنديا سورياً في قصف جوي تركي بريف عين عيسى

أفادت مصادر ميدانية ، مساء اليوم الخميس ، أن الطيران التركي قصف موقعا للقوات الحكومية السورية في ريف عين عيسى بريف كرى سبي(تل أبيض) ما أسفر عن مقتل وإصابة 13 جنديا على الأقل.

وقالت تلك المصادر : « قتل جندي تابع لجيش النظام وأصيب 12 آخرون في قصف الطيران التركي شمال غرب بلدة عين عيسى».

وأضافت أن« الطائرات التركية قصفت خزان المياه في قرية أبو خرزة غرب عين عيسى».

كما قصفت الطائرات التركية قرية بير حبش شرق كوباني ما أدى إصابة مدنيين وهما محمد ابراهيم ٢٣ عام، نيرمين محمد حسن والتي تبلغ من العام ١٨ عاما.

هذا وأعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مساء اليوم الخميس عن الاتفاق مع تركيا على وقف العملية العسكرية التي بدأ الجيش التركي الاربعاء قبل الماضي شنها في غرب كوردستان (شمال شرق تركيا).

وقال بنس في مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو عقب 5 ساعات من المحادثات مع الرئيس التركي ، ان وحدات حماية الشعب الكوردية ستنسحب من المنطقة الحدودية لمسافة 20 ميلاً خلال 5 أيام ، بالتزامن مع وقف القوات التركية عملياتها العسكرية .

وتابع سنعمل مع تركيا والوحدات الكوردية على تنفيذ الاتفاق .

وتابع بالقول ان الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات جديدة على تركيا خلال هذه الفترة .

كما اشار الى ان وقف العمليات العسكرية سيكون بداية مرحلة جديدة لفسح المجال للحلول السلمية .

وتابع سنعمل لاحقاً على وقف دائم لاطلاق النار .

موضحاً ، ان بالامكان الان اعلان منطقة آمنة تكون من مصلحة الجميع.

بنس اضاف ان الاتفاق الذي تم اليوم يدل على متانة العلاقات بين واشنطن وانقرة رغم الخلافات بين الجانبين .