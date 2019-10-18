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مكتب عبد المهدي: الاعلان عن نتائج التحقيق النهائية بشأن التظاهرات خلال ايام قليلة

حضر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم الجمعة اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات .

واطلع رئيس مجلس الوزراء على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها، بحسب ما افاده بيان صادر عن المكتب الاعلامي لعبد المهدي.

وذكر البيان انه “جرى مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي الى سيادته في وقت قريب ، والإعلان عنها في الايام القليلة المقبلة”.

وأعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي المكلفة بالتحقيق في الاحداث التي شهدتها التظاهرات الاخيرة ،في بغداد وعدد من المحافظات عن تسليم التقرير النهائي بشأن الاحتجاجات الى عبد المهدي في غضون ساعات.

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