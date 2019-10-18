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ميسي يصدم برشلونة بقرار ناري

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني عن العقد المقدم له من النادي وتفضيله لعدم وجود عقد يربطه مع النادي.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: “‏صحيح برشلونة اقترح عقد مدى الحياة لكنني قلت لا أريد عقداً يربطني”.

وواصل ليو: “أريد أن أكن على ما يرام لمواصلة اللعب والقتال من أجل هدف، أريد أن أكن هنا لمدى الحياة ولكن ليس مع عقد”.

وأنهى ميسي تصريحاته قائلا: “أريد أن أكن في برشلونة حتى نهاية مسيرتي ولكن دون عقد طويل الأمد، سابقى هنا مدى الحياة”.

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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