نيجيرفان بارزاني يضع اليد على “الخطر الحقيقي” وفرنسا تؤكد بارقام “تنذر بكارثة”

قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان الهجوم التركي، في المناطق الكوردية بسوريا يشكل تهديدا حقيقيا بعودة داعش.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان في اربيل، “الهجوم يشكل تهديداً حقيقياً بعودة داعش وتأزيم الأوضاع في المنطقة، ولا بد من إيقاف القتال واتخاذ حل سلمي ونحن مستعدون لتقديم ما يلزم بهذا الصدد”.

واضاف، “نحن قلقون من موجة تهجير جديدة خاصة مع مشاركة فصائل من المعارضة السورية في العملية العسكرية”.

من جانبه قال لودريان مخاطبا بارزاني، “هذه زيارتي السابعة وتهدف لإيصال رسالة صداقة ودعم لسيادتكم وجميع الأخوة الكورد موجهة من قبل الرئيس ماكرون وفرنسا، وان الزيارات السابقة تنوعت من حيث ظروفها بين جيدة وسيئة وهذه منها سواء من الناحية الأمنية في إقليم كوردستان والعراق وحتى استقرار فرنسا وأوروبا”.

واعلن تقديم باريس مساعدة مالية قدرها 10 ملايين يورو إلى إقليم كوردستان للتعامل مع اللاجئين القادمين من القتال في المناطق الكوردية بسوريا.

واكد انه يتفق مع مخاوف كوردستان بشأن بقاء خطر داعش، “هناك 13 ألفا من الإسلاميين المتشددين في شمال شرق سوريا منهم 2200 أجنبي والعدد يصل إلى 40 ألف إذا تم احتساب أفراد عائلات داعش وهذا أمر خطير، أما إضافة من يمارسون أنشطتهم سراً فتنذر بكارثة”.