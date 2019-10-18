Posted on by

وزير الهجرة يستقبل ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق ويبحث معه الأزمة السورية وملف النازحين

استقبل وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى بمقر الوزارة اليوم ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق السيد ايمن غرايبة وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المهمة والخاصة بملف النازحين السوريين نتيجة دخول القوات التركية شمال شرق سوريا وكيفية التنسيق والعمل على احتواء تلك الأزمة فضلًا عن ملف الاسر النازحة في مخيم الهول السوري .

وقال السيد الوزير خلال اللقاء ان ” جميع المنافذ الحدودية البرية والقريبة من العمليات القتالية مغلقة حاليا مع سورية بسبب دخول القوات التركية والوضع الأمني الذي الذي تخلل الأزمة ، مشيرا الى ان خطورة الموقف تتطلب التعاون والتنسيق من اجل السيطرة على الوضع وعدم السماح بدخول بعض العناصر المشتبه بها عن طريق نزوح الاسر النازحة وبدخولهم الى البلاد “.

وأوضح موسى ان ” الحكومة العراقية تراقب بكثب الأوضاع الأمنية والإنسانية على الحدود السورية العراقية وتتهيئ لكافة الظروف الطارئة التي قد تنتج عنها عمليات نزوح جماعي من الحدود السورية الى الحدود العراقية داعيا في الوقت نفسه الامم المتحدة لزيادة التعاون والتنسيق ووضع الخطط اللازمة لتلك الأزمة

معربًا عن عمله ان يعم الامن والاستقرار في المنطقة لان ما يجري الان يتطلب الوعي وأبعاد المنطقة عن الويلات ، لان المتضرر الوحيد من هذه الأزمة هي الشعوب لذلك نامل من الحكومة السورية زيادة الاستقرار والسيطرة على أراضيها

من جهته اكد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السيد ايمن غرايبة خلال اللقاء ان الأزمة السورية تتطلب التعاون والتنسيق مع كافة الأطراف لتجنب حدوث اي طارئ .

قسم الاعلام

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close