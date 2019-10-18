وزير: عبد المهدي سيتسلم تقرير احداث التظاهرات النهائي في غضون ساعات

اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي المكلفة بالتحقيق في الاحداث التي شهدتها التظاهرات الاخيرة ،في بغداد وعدد من المحافظات يوم الجمعة عن تسليم التقرير النهائي بشأن الاحتجاجات الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في غضون ساعات.

وقال الدليمي في بيان صادر اليوم ان اللجنة ستقدم تقريرا مهنيا بعيدا عن المجاملات ، مردفا بالقول ان اللجنة وهي تسعى للوصول الى الحقائق ، لن تهمل اي معلومة مهما كانت بسيطة ، من شأنها ان تخدم الحقيقية وتنصف الضحايا من القتلى والمصابين.

واضاف ان اللجنة ملتزمة بالسقوف الزمنية لعملها وستقدم تقريرها النهائي الى رئيس مجلس الوزراء في غضون الساعات القريبة المقبلة ، بعد اكتمال عرض التقارير للمحافظات المتبقية .

واستمعت اللجنة الوزارية العليا الى التقارير التفصيلية عن ظروف وملابسات واسباب تلك الاحداث وما نتج عنها من استشهاد عدد كبير من المتظاهرين ومن القوات الامنية واصابة وجرح اعداد اخرى ، فضلا عن تعرض المقار الحكومية والاحزاب وبعض وسائل الاعلام الى الحرق والتخريب .

وعقدت اللجنة مساء امس الخميس اجتماعا مطولا استغرق زهاء خمس ساعات ، استمعت خلاله الى تقارير اللجان التحقيقية الفرعية التي شكلتها اللجنة العليا لتقصي الحقائق ميدانيا في محافظات المثنى وواسط والديوانية وذي قار وميسان ، فيما سيتم الاستماع اليوم الجمعة الى تقارير اللجان في بغداد والنجف الاشرف وبابل .

واطلعت اللجنة العليا في اجتماع امس الذي حضره وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية وممثلو مجلس القضاء الاعلى والمفوضية العليا لحقوق الانسان وقادة العمليات ورؤساء اللجان الفرعية ، ووكيل وزير الصحة ،اطلعت على الكثير من التفاصيل المهمة المتعلقة بسير الاحداث ، التي شملت الكثير من المقاطع الفيديوية والصور الفوتغرافية ، وشهادات حية من قبل الجرحى والمصابين وذوي الشهداء وضباط ومنتسبي القوات الامنية ، والعاملين في المستشفيات والفعاليات الاخرى ذات الصلة بالاحداث .