١/اكتوبر ……….

انتفاضة 1 اكتوبر خفت قليلا ولم تنطفأ

وقد حققت اهدافها على الرغم مما الت اليه من تضحيات متمثلة بالمتظاهرين والقوات الامنية , على الرغم من ذلك فقد ايقظت الانتفاضة في ضمير الشعب العراقي مبدا اللاسكوت بعد ان لبث فترة من الصمت وعدم التفوه بشيء كردة فعل عن الاهمال والتقصير والفساد الحكومي بكل جوانب الحياة التي تخص المواطن , ولكن وبعد ان انطلقت الانتفاضة وما قابلها من رد امني قاسي الى ابعد الحدود هنا اشتعل فتيل وان خف قليلا فانه باقي ومستمر لحين تحقيق المطالب.

كانت تظاهرات جماهرية شعبية سلمية خرج المواطن الفقير المعوز الذي ليس له شيء في هذه الدنيا يقتات منه الا رحمة الله ( نازل اخذ حقي) هو شعار التظاهرات وليس شيء غيره جوبه برد وقساوة مفرطة استعملت قوات حكومية اضافة الى المياه الساخنة والعتاد الحي والغاز المسيل للدموع والقناصات وكل ذلك مقابل شعب اعزل قال اريد حقي ليس الا , فالقوات المتورطة بقتل المتظاهرين العزل وبحسب معلومات هي قوات مكافحة الشغب وتاتمر بامر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعندها توصيات منه بان هناك للمتظاهرين مسافة امتار محدده تعتبر خطوط حمراء ان تخطوها تستعمل ضدهم قوة السلاح وهذا ماحصل بالضبط .وهذه المعلومة لكل من سال ويسال من هم الذين اطلقوا العتاد الحي تجاه المتظاهرين ….؟ وقد اخطا من قال انهم ايرانيين فايران ليس من الغباء ان ترسل قوات لكبح انتفاقة في العراق فهذا ليس في صالح حكومة ايران .

والسؤال الذي يطرح نفسة ايضا هو تصريح بعض المسؤولين بان لديهم معلومات مسبقة هناك مؤامرة تحاك ضد العراق وانهم لا يستطيعون حاليا ان يتهمون احد قبل وقوع الجريمة , السؤال اذا كنتم بهذه القوة المخابراتية والاستخبارية كيف لم تستطيعون ان تكتشفون وتعرفون افراد وخيوط هذه المؤامرة التي تريد بالعراق السوء قبل وقوع الاحداث…؟ اليس كان من الاجدر والافضل ان تصارحون وتحذرون الناس الفقراء من الخروج بتظاهرات في هذا التوقيت موضحين الامور ببيان حكومي رسمي , ام انه الاستخفاف والاستهزاء بارواح ابناء هذا الشعب المسكين انكم الان مدانين بجرائم قتل بحق شعب مسالم اعزل وفتيل الانتقاضه خف قليلا ولم ينطفا وممكن ان يشتعل من جديد ولكن في وضع ونتائج اخرى بما لا تحبونه وترضوه .

منيرالسيد

16/10/2019