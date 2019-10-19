أسعار الذهب اليوم السبت 19 – 10 – 2019

إقتصاد وأعمال

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 673 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 769 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 577 جنيهًا.

فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 447 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5384 جنيهًا، والأوقية سجلت 1493 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار «21» إلى 733 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 637 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 509 جنيهًا.

الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب يؤثر بها عاملين هما سعر الدولار، والبورصات العالمية، حيث ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها مرتبط كليًا وجزئيًا بالدولار والأسعار العالمية.