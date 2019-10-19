ادارة جامع في بغداد أمر بتشييده صدام حسين تردُّ بشأن وجود مراكز مساج على ارضه

كذّبت ادارة جامع “الرحمن” في منطقة المصور في العاصمة بغداد يوم الجمعة مزاعم الوقف الشيعي بشأن وجود مراكز للمساج على ارضه.

وذكرت الادارة في بيان اليوم انه “طلع علينا ديوان الوقف الشيعي ببيان حول وضع جامع الرحمن في المنصور ببغداد والتحضير لاستثماره تجارياً، وقد تضمن البيان معلومات مغلوطة وأكاذيب لإ يليق صدورها من مؤسسة تمثل الجهة الدينية في الحكومة ووظيفتها صيانة الاًوقاف الشرعية ومراعاة الأحكام الدينية فيها”.

واضاف البيان “نحن إذ ندين هذا التصرف نثبت حقنا في مقاضاته لتعمده التسقيط والتشويه بأوهام لا وجود لها”.

واضافت الادارة “ما ادعاه البيان من وجود صالون تجميل ومراكز مساج و و و على ارض الجامع كذب محض والموقع مفتوح لأي زائر أو مصلي ليطلّع على ذلك، فليس الجامع في زوايا مظلمة حتى تنسب اليه هذه المعلومات الكاذبة”.

واضاف البيان انه لا تريد الإدارة الشرعية للجامع أن تدخل في مهاترات كلامية مع الديوان ولا يليق بها الهبوط إلى مستوى البيان، أما الجهة السياسية التي اتهمها هي مسؤولة عن الرد ونحن أجبنا باختصار عمّا يتعلّق بنا.

وتابع البيان ان “مثل هذه التصرفات الاستفزازية التي لا مبرر لها تدفع بالمواطنين للمشاركة في التظاهرات احتجاجاً على الإهانة وثأرا للكرامة”.

ويقع جامع الرحمن الذي بدأ العمل به في عهد رئيس النظام السابق صدام حسين، حيث كان يخطط لجعله من أبرز الصروح المعمارية في العاصمة العراقية، وكان اصبح الان تحت تصرف مرجعية محمد اليعقوبي اذ يصلي فيه اتباعه.