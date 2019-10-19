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اطلاق سراح المدون شجاع الخفاجي

افرجت القوات الامنية اليوم الجمعة عن المدون والناشط شجاع الخفاجي بعد اعتقاله امس من منزله.
ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن، أي تعليق على ما حصل.
وقال مقربون من الخفاجي، الذي يدير صفحة باسم “الخوة النظيفة” على فيسبوك ويتابعها اكثر من مليوني شخص، إن “قوة ترتدي زي سوات (قوات خاصة) اقتحمت منزله بأسلوب تعسفي عند الساعة الخامسة والنصف فجرا (02:30 ت غ) واقتادته إلى سجن مطار المثنى” في وسط بغداد.

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