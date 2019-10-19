الادارة الذاتية لشمال سوريا : اتفاق واشنطن وأنقرة يشمل تل أبيض ورأس العين

أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ، اليوم الجمعة ، أن الاتفاق الذي تمَّ بين واشنطن وأنقرة يشمل المنطقة الممتدة ما بين كري سبي(تل أبيض) ، وسري كانيه(رأس العين) ، وفيما لفتت إلى أن تركيا لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار حتى الآن في بعض المناطق ، خاصة في سري كانيه (رأس العين) اكدت سقوط قتلى وجرحى نتيجة ذلك.

بيان من الإدارة الذاتية، أكدت “التزامها التام” بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الذي تمَّ بين الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بنائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، والجانب التركي .

مضيفاً ” نؤكد لشعبنا في سوريا أن هذا الاتفاق الذي تمَّ يشمل المنطقة الممتدة ما بين كري سبي(تل أبيض)، وسري كانيه(رأس العين) ، مع ضمان عودةِ جميعِ النازحين ومن كل المكونات السورية إلى مناطقهم التي نزحوا منها ” ، مردفاً ” هذا يفوتُّ على النظام التركي الفاشي ما كان يريد تحقيقه بإجراء سياسة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي لمكونات هذه المنطقة التي يريد احتلالها، كما يُفوِّت على النظام التركي احتلال المزيد من الأراضي السورية الطاهرة، كما أن هذا القرار تحتاج بعض بنوده للنقاش مع الولايات المتحدة الأمريكية كجهة مسؤولة عنه”.

وتابع البيان : ” إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نتوجه بالشكر الجزيل لقوات سوريا الديمقراطية، التي أفشلت المخططات التركية الاستعمارية بفضل تضحيات الشهداء ودمائهم الطاهرة التي قدموها لكي تبقى الأراضي السورية عصّيةً على الغزاة والطامعين”.

مضيفةً ” نهيب بأهلنا وشعبنا في شمال وشرق سوريا البقاء في حالة الجهوزية التامة ومساندة قوات سوريا الديمقراطية لحين تثبيت قرار وقف إطلاق النار بشكل نهائي”.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أعلن بعد اجتماع مطول مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء أمس الخميس، الاتفاق مع تركيا على وقف لإطلاق النار في سوريا.

وقال بنس في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة مع وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن “الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في سوريا وإيجاد حل للمنطقة الآمنة يضمن أمن الكورد وتركيا وحماية السجون في شمال سوريا، ومواجهة داعش وحماية الأقليات في شمال سوريا”، مشيراً الى أن “واشنطن لن تفرض عقوبات إضافية على تركيا “، فيما اشار الى ان الاتفاق يشمل انسحاب المقاتلين الكورد من المنطقة الحدودية لمسافة 20 ميلاً .