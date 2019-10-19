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الكشف عن تفاصيل قتل فتاة نحرا شرقي الموصل بعد القبض على العصابة المنفذة

تمكنت مكافحة اجرام نينوى من اعتقال عصابة من اربعة متهمين متورطين بحادثة قتل فتاة ونحرها شرقي الموصل

وقالت مصادر امنية في نينوى ان القوات الامنية اعتقلت افراد العصابة من اربعة متهمين هم من خططوا ونفذوا الجريمة عندما داهموا منزل الضحية في الثامن من تشرين الاول الجاري

واضافت المصادر ان الجريمة خطط لها قبل الحادثة باسبوعين بدافع السرقة لا غير وان العصابة انقسمت مابين اثنين للمراقبة واثنين للتنفيذ والدخول للمنزل وفعلا تم ذلك بعد قتل الفتاة نحرا وسرقة78مليون دينار عراقي

واوضحت المصادر انه على الفور تم تشكيل فريق عمل باشراف قاضي التحقيق اشرف العبادي وعضوية العقيد ياسر وليد مدير شرطة ام الربيعين والعقيد رباح الحمداني مدير شرطة ابي تمام للقبض على المتهمين وفعلا تم ذلك بالقبض على اثنين من المتهمين في منطقة القوسيات شمال الموصل من الذين اقتصرت مهمتهم على المراقبة فقط ومن خلال التحقيق تم التوصل الى الجناة الذين فروا الى محافظة دهوك

وتابعت المصادر ان تنسيقا جرى ما بين القاضي اشرف العبادي والقاضي رائد حميد المصلح وبالتعاون مع شرطة دهوك تم القبض على المتبقين من المتهمين وسلموا الى شرطة نينوى.

ولفتت المصادر ان مبرزات جرمية ضبطت بحوزة المتهمين وهي عبارة عم 20الف دولار بحوزة اثنين من المتهمين المنفذين من اصل المبلغ المسروق اضافة للسكين الذي استخدم بالحادث وشمسيات لحجب كامرات المراقبة وغطاء للوجه.

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