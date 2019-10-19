اليكم سبيلنا للخلاص (حقيبة واحده بـ 32 نقطة)..(مطالب المتظاهرين) تعكس (نضوج ووعي)

بسم الله الرحمن الرحيم

اليكم اولا.. مقدمة من خمس فقرات قبل طرح المطالب (32):

انتفاضة تشرين 2019.. نقطة مفصلية نقلت عقلية المجتمع من (الدوران حول المشكلة).. الى (البحث عن الحل).. باطار عمل يضمن (عدم العودة لما قبل عام 2003..وعدم الرضوخ للوضع الحالي البائس).. بالانتقال لخيار (البديل الواعي الناضج).. النابع من الاستفادة من (تجارب الماضي وتراكماته).. فالشعوب التي لا تستفاد من ما مضى (بسلبياته وايجابياته).. ..لا تبني مستقبل مشرق لها.

فيطالب البعض (باسقاط النظام الحالي).. ونحن مع هذا المطلب ولكن..ما هو (بديلكم عنه)؟؟ نعم هو نظام (منخور بالفساد والخيانة والفشل).. فهل (تريدون اصلاحه؟؟ فإصلاحه مستحيل.. ).. بل كل من يدخل باب هذا النظام الحالي، حتى لو كان نزيها يصبح فاسدا (كما اعترف سياسيي حاليين بهذه الحقيقة).. فكما لا يمكن لدكتاتورية ان تصلح نفسها لتكون ديمقراطية..ولا حرامي يمكن ان يرجع لك مالك او يتوقف عن..سرقتك)…؟ ولا لخائن ان (يتوقف عن دناءته).. وعمالته للخارج.. كذلك لا يمكن للنظام السياسي بالمنطقة الخضراء من اصلاح وضعه..

ولا نطالب (باسقاط النظام.. لعدم وجود البديل لدى المتظاهرين).. ولانه اصلا نظام فقد شرعيته.. (وميت سريريا).. وحتى لا ندخل بنفق سوريا.. بالعنف المسلح.. و(لا نطالب باستقالة الحكومة..ولا بانتخابات برلمانية جديدة.. ولا نظام رئاسي)، فكلها تخدير وتسويف ومماطلة تطيل عمر النظام الحالي.. بتدويرها للقوى السياسية الحاكمة، وبمصلحة النظام السياسي المنخور بالفساد وبالخيانة.. (فحل الحكومة..يعني ان نفس الكتل السياسية التي رشحت عادل عبد المهدي..سوف ترشح رئيس وزراء اخر كتدوير للنفايات الساسية).. (وانتخابات جديدة.. يعني نفس الكتل السياسية سوف تترشح..لعدم بروز تيار شعبي سياسي جديد.. لديه مشروع واضح كبديل عن ما موجود) وهذا يعني (تدوير نفس الكتل الماضية.. ومقاطعة غالبية المواطنين للانتخابات) لتفوز هذه القوى بالمقاطعة والتزوير معا..

فهل تقصدون (بتغير النظام البرلماني الى رئاسي مركزي)؟؟ فهل تعلمون نفس الكتل الحاكمة هي من تطرح ذلك.. والبعثيين ايضا يطالبون بذلك.. وكلا يغني لليلاه.. بل زعماء المليشيات الموالية لايران واحزابها تطالب بذلك (كقيس الخزعلي والعصائب)؟؟ من اجل ان يصبح العراق مثل سوريا بشار الاسد.. مجرد رئيس مهرج تلعب به ايران وروسيا معا .. (ويشرعن قواعد روسية اجنبية باراضيه لـ 45 سنة.. ليس لحماية الشعب السوري.. بل لحماية النظام السوري.. ضد شعبه.. وادخل مليشيات وحرس ثوري ايراني وجيش روسي لقمع السوريين.. وتدمير مدن سوريا وهذا ما حصل).. وهجر وشرد اكثر من 15 مليون سوري.. ولا ننسى اننا جربنا نظام رئاسي (كنظام صدام الدكتاتوري الذي سلم العراق كاع)؟؟

فاذن ما هو المطلوب.. المطلوب هذه النقاط (32) كحقيبة واحدة نرفض (تشتيتها).. فهي (سلة واحدة).. عند تنفيذها.. سوف يتحقق ما يريده المتظاهرين بارض الرافدين، عبر اولا (انتخاب حكومة مؤقته..تخلوا من السياسيين والكتل التي حكمت سواء قبل او بعد عام 2003..) .. (لتنفيذ المطالب 32).. وبعدها تجرى انتخابات (تشريعية وفدرالية ورئاسية):

1. تاسيس محكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري بالعراق منذ عام 2003… كون الفاسدين لوبيات يتزعمها من يحمل الجنسيات الاجنبية (اجانب من اصول عراقية).. فيتطلب تدخل دولي لمطاردتهم.. وبجهود دولية ..(كالتحالف الدولي ضد داعش).. فلماذا يوافقون على (تدخل دولي لمحاربة الارهاب) ولا يوافقون على (تدخل دولي لمكافحة الفساد العالمي بالعراق)..

2. تاسيس مؤسسة دولية متخصصة باستعادة الاموال المنهوبة لصندوق خاص لاعادة اعمار العراق وخاصة بوسط وجنوب.. حيث تقدر الاموال بـ (475) مليار دولار منهوبة.. (وموجبات هذه النقطة بان الاموال المهربة هي ببنوك دولية) فيتطلب جهد مصرفي دولي لاستعادتها.. وخاصة ان كثير منها مسجل باسماء زوجات واصهار وحمايات وعشيقات وابناء واقارب المسؤولين الفاسدين.. والمقاولين والتجار الذين ساهموا بالعقود الوهمية..وعقود الفساد..

3. الغاء الجنسية الاجنبية.. وطرد فوري لكل من يحمل جنسية اجنبية وتقيم عائلته خارج العراق.. من المناصب الادارية والسيادية والوزارية والرئاسات الثلاث ومن منصب معاون مدير عام ومدير مدرسة ومدير قسم او شعبة.. مرورا بكل الوظائف الادارية الى رئيس الجمهورية.. وخاصة بالاجهزة الامنية والجيش وصنوفه .. وطلاب الكلية العسكرية والشرطة والاجهزة الامنية الاخرى.. وهذا يحتم (تعديل الدستور بعدم السماح للجنسية المزدوجة بالعراق).. لمدة لا تقل عن 15 سنة.. ريثما يتجانس الوضع بالعراق.

4. حصر عقود الاعمار والبناء بالشركات العالمية المتقدمة الرصينة حصرا من يابانية والمانية وامريكية وبريطانية وفرنسية.. كون الشركات من دول غير رصينة كايران ومصر والصين وتركيا وسوريا والاردن وامثالها كانت سبب في تمرير مشاريع فساد بمئات المليارات الدولارات .. عبر صفقات فساد كبرى مع القوى السياسية الموالية لايران بالعراق، والموالية لتركيا ولمصر ولدول الجوار … بالسنوات الماضية.. ولحد اليوم..

5. عدم السماح لكل القوى التي حكمت منذ عام 2003 للترشيح باي انتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة.. عبر احالة جميع الوزراء منذ عام 2003 البالغ عددهم اكثر من 200 وزير ..وكذلك احالة جميع البرلمانيين ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي ..ورؤساء الوزراء ورؤساء الجمهورية والبرلمان ونوابهم.. .الى محكمة عراقية عن دورهم بالفساد وتخصيصهم رواتب ومخصصات مهولة.. بغير وجه حق..ومصادرة جميع اموالهم المنقولة وغير المنقولة .. وارجاع الاموال التي جنوها كمخصصات ورواتب وغيرها.. لدورهم بالفشل والخراب بالعراق منذ 2003.

6. تفعيل مادتي الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية.. مع المليشيات والسياسيين والاحزاب المرتبطين باجندات خارجية واقليمية.. فليس من المعقول ان يجهر زعيم مليشيات وسياسيين بولاءهم لدول اجنبية..ويرفعون صور زعماء اجانب.. بالعراق.. ويلتقون مع (جهات اجنبية..كما صرح برلمانيين مثلا بلقائهم مع قاسم سليماني كحنان فتلاوي..ولا نعرف بصفة ماذا التقوا.. وبماذا تحدثوا؟؟ او التقاء حسين الصدر بالكاظمية مع ثامر السبهان المسؤول السعودي.. ).. والاخطر ان يهدد زعماء مليشيات واحزاب باشعال الداخل العراقي .. اذا دخلت دولة اجنبية ايران حرب مع دولة اجنبية اخرى امريكا.. .. فهل يوجد خيانة اكثر من ذلك..

7. بناء فوري لجدار كونكريتي مجهزة باحدث الاجهزة المراقبة والمتابعة.. على حدود الدول التي يتسرب منها المخدرات والمليشيات والصواريخ..وخاصة (على حدود ايران وسوريا).. وخاصة ان المخدرات التي تفتك بشباب العراق .. تاتي من ايران اساسا.. وياتي البقية من حدود سوريا..

8. الغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.. لانها حلقات زائدة وقنوات للفساد وهدر المال العام.. وسبيل للثراء الفاحش للباحثين عن المال الحرام..

9. الغاء امتيازات جميع النواب.. والرئاسات الثلاث.. والغاء ما يسمى مخصصات ورواتب (الدرجات الخاصة)..

10. المطالبة بمحكمة دولية.. لمحاكمة النظام السياسي الحالي ورؤساء وزراءه ومسؤوليه الامنيين والعسكريين ..الذين تورطوا بقتل المتظاهرين.. وبغيرها من المجازر منذ عام 2003 ..

11. اقرار قانون الاستثمار بشكل واضح وصريح وسهل.. بشكل لا يؤدي لبيع العراق للاجانب بحجة الاستثمار.. ولا ينهي دور العمالة المحلية باخذ دورها بفرص العمل.. ولا يكن قناة للتلاعب الديمغرافي بارض الرافدين..

12. يمنع منعا باتا تكوين اي قوة عسكرية لا تنتمي للاجهزة الامنية والعسكرية للدولة.. ويمنع منعا باتا ان تتشكل هيئات امنية يتراسها ليسوا خريجي الكليات العسكرية العراقية الرسمية.. وطرد جميع ضباط الدمج سواء الذين دمجوا قبل او بعد عام 2003..

13. الغاء رواتب ومخصصات ما يسمى رفحاء والسجناء السياسيين والشهداء والخدمة الجهادية.. فاصبح هؤلاء مواطنين درجة اولى..وباقي العراقيين مجرد خدم وعبيد..

14. تعديل الدستور.. بما يتناسب مع الاطر الوطنية.. وعدم اختزال هوية الدولة بهوية جزئية دون اخرى.. لاحترام مشاعر المكونات العرقية بارض الرافدين.. وعدم السماح لانضمام العراق لاي مؤسسات دولية على اسس عرقية ..او مذهبية دينية.. او أي هويات فرعية.. للوصول للهوية الوطنية (المواطنة).. الحقيقية.. لحل اشكالية (ازمة الهوية العراقية.. ما بين ..عروبة العراق..ام ..عراقية العراق..ام عروبة العرب العراقيين على ان لا تفرض على هوية العراق هوية عرقية)..

وهذا يتطلب عدم جعل العراق (تحت وصاية الدولة الاقليمية).. بتغيير المادة 3 من الدستور التي جعلت العراق (ملزم) بمقررات منظمة اقليمية (الجامعة العربية) أي جعل العراق تحت وصاية (جامعة عربية تابعة كما نعرف جميعا للخارجية المصرية).. في وقت دول (قزمية كقطر والكويت) ترفض وضع هكذا مادة بدساتيرها.. لذلك يجب تغيير المادة الثالثة من الدستور.. وصياغتها بصياغة وطنية عراقية جامعة.. كـ (العراق وطن متعدد الاعراق والاطياف..وهم جزء لا يتجزء من تركيبته السكانية وارضه وحضاراته).. وبذلك نضمن الاعتزاز بهوية العراق الوطنية الخالصة.

15. محاكمة اي اعلامي او سياسي ..عند ذكر العراق لا يذكر (جمهورية العراق).. وهذا ردا على القوميين وعملاء ايران الذين عندما يذكرون دولة اجنبية ايران (باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية) في حين عند ذكر العراق يذكرونه (حاف- عراق).. كاشارة بان العراق مجرد ولاية تابعة لايران.. والقوميين ايضا عندما يذكرون العراق يصفونه (باقليم- قُطر أي جزء من كيان خارجي على اساس قومي عنصري).. أي لا يعترفون بالعراق كدولة باديولوجيتهم القومية ومنهم البعثيين والناصريين.. فعليه يجب ذكر (جمهورية العراق) عند ذكره من قبل الاعلاميين والسياسيين بالعراق.. وبتصريحاتهم ولقاءاتهم الصحفية والاعلامية الفضائية..

16. الغاء رواتب البرلمانيين ورؤساء الجمهورية ونوابهم.. ورؤساء البرلمان ونوابهم.. وبقية الهيئات الرئاسية الثلاث..التقاعدية.. واقتصارها خلال فترة (توظيفهم) برواتب مؤقتة خلال فترة حكمهم (اربع سنوات)..بما لا يزيد عن راتبهم الخاص كموظف المقارن لهم بدوائر الدولة.. وتعتبر رواتب وقتية تنتهي بانتهاء دورتهم.. ويعادون للاعمال التي كانوا يعملونها قبل وصولهم للبرلمان والمناصب السيادية..

17. الغاء المليشيات .. الايرانية الولاء.. واخضاعها لقانوني الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية.. بدعم دولي (كما ان الارهاب تطلب تدخل دولي.. كذلك محاربة المليشيات الخيانية الموالية لايران يحتاج لتدخل دولي لدعم العراق ضد التدخل الايراني وتحريره من احتلال طهران لارض الرافدين)..واقتصار هيئة الحشد (بفصائل المسلحة) كلواء علي الاكبر.. وقوات فرقة العباس القتالية.. التابعة للعتبات.. بعد حل فصائلها.. وتطوعها كافراد.. وتغير اسم هيئة الحشد الى (هيئة الدفاع الوطني الشعبي).. وان تكون قياداتها من ضباط الجيش الرسمي.. ومن الضباط الغير مؤدلجين سياسيا.. وايدولوجيا.. ومن ابناء وسط وجنوب.

18. تطبيع العراق ديمغرافيا من اي تلاعب ديمغرافي سواء قبل او بعد عام 2003.. وحذف المادة بالدستور التي تبيح (التلاعب الديمغرافي).. (فالمادة 18 من الدستور.. الحالي.. بالمادة خامسا وثالثا ورابعا)..تشكل خطر مرعب.. فلو اطلعنا على خامسا من المادة 18 .. لصدمنا من ما بين سطورها: (خامسا: لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق).. فما المقصود (بالمخل بالتركيبة السكانية)؟؟ ولماذا لم يتم الاكتفاء فقط (لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني)؟؟ وكفى؟؟ لماذا اضيفت (المخل بالتركيبة السكانية في العراق)؟ فكم نسبتها (50+ 1) او (ربع + 1) او (ثلث السكان)؟؟ او نصفه؟؟ ولنتبه نحن نتحدث عن (ملايين من الاجانب).. الذين يراد تمريرهم (عراقيا)؟؟

19. تعديل الدستور وخاصة المادة 18التي عرفت العراقي كابن الزنا من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي اومجهول.. فيجب تغييرها.. هذه المادة الى (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة).. وتطبق باثر رجعي منذ عام 1963 لحد اليوم.. لتطبيع العراق كله من التلاعب الديمغرافي الذي مورس قبل وبعد عام 2003..

20. حضر تاسيس الاحزاب على اساس قومي او مذهبي او ديني .. واحالة الاحزاب والتنظيمات الشمولية ذات الاطر الخارج عن الاطر العراقية للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.. ويحق للجماعات الدينية والقومية ان تؤسس جمعيات للدفاع عن خصوصياتها.. بلا تسيس..

21. اصدار قانون لاجتثاث جميع الاحزاب والتنظيمات التي حكمت العراق منذ عام 2003.. ليضاف لاجتثاث البعث.. لدور تلك الاحزاب جميعا بالفساد والتخريب المنظم للعراق ..طوال سنوات.. واحالة ملف البعث وهذه الاحزاب التي حكمت من بعدها (للقضاء).. وفتح ملف المقابر الجماعية .. ومن وراءها.. وكذلك ملفات كملف سقوط الموصل وسبايكر وسجن بادوش.. والمجازر ضد المتظاهرين ..الخ من الجرائم.. ومنها جريمة الزركة..

22. بخصوص طوق بغداد.. العمل الفوري لبناء مجمعات سكنية كبرى .. كمشروع بسمايا السكني.. لتنقل تلك التجربة لجرف الصخر واللطيفية والمحمودية وبقية طوق بغداد.. لفك الحصار الديمغرافي عن اكثرية سكان بغداد بالمركز.. والتخلص من ازمة السكن.. والطوق الطائفي.. (بدل بقاء جرف الصخر مثلا معسكر متقدم لدولة اجنبية ايران لضرب دول الجوار.. لجر الحروب لداخل العراق نيابة عن جار السوء ايران)..

23. طرد جميع العمالة الاجنبية المصرية والبنغالية والصينية والايرانية.. واحلال العمالة العراقية محلها.. ويستثنى العمالة من الدول المتقدمة لتراكم الخبرة لديها..ولحاجة العراق لتجاربها وخبرتها لبناء ارض الرافدين..

24. يتعهد النظام السياسي بتخفيض الصادرات من دول الجوار.. لادنى مستوى ممكن.. مقابل زيادة الناتج المحلي.. الصناعي والزراعي والخدمي.. فاذا ايران (ستصدر 20 مليار دولار) من سلع يمكن للعراق انتاجها.. (فماذا سوف يعمل ابناء العراق العاطلين عن العمل وهم بالملايين)؟ واليس هذا دليل بان (لا نية بنهوض اي قطاع صناعي وزراعي وخدمي بالعراق)..ويؤكد ضرورة (فرض مطلب على الحكومة ببغداد) بان تتعهد باربع سنوات.. بتخفيض اسيترادات العراق من ايران وتركيا ومصر (لاقل من مليار دولار).. وباالتالي نوفر اكثر من60 مليار دولار من العملة الصعبة للخزينة العراقية.. مع توفير فرص عمل لملايين العراقيين العاطلين..

تنبيه:

اكذوبة بان (المستورد ارخص من المحلي)..فهذا كلام غير صحيح.. والدليل عندما العراق بدأ ينتج الاسماك .. توفرت بارخص الاثمان.. وكذلك البيض عند منع استيراده.. بدءا العراقيين إنتاجه.. وبأسعار مناسبة.. واليكم هذا الخبر ):ايران تأمل عبور تجارتها مع العراق حاجز الـ20 مليار حتى 2021..) هذا الخبر بحد ذاته كارثة..

25. تطبيق الفدراليات الثلاث.. فليس من المعقول ان الاكراد وحدهم يتمتعون باقليم فدرالي.. ويحرم المكونات الاخرى منها.. لذلك اقليم لوسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى..واقليم الغربية.. حيث من فوائد الاقاليم.. انهاء المشروع الايراني للوصول للمتوسط عبر المثلث السني.. فاقليم الغربية يمنع مشروع التغول الايراني.. واقليم الشيعة العرب بوسط وجنوب.. يسحب البساط من تحت اقدام ايران وعملاءها.. ويجعل للشيعة العرب بوسط وجنوب حصة تزيد عن 60 مليار دولار من الميزانية تصرف لاعمار الاقليم.. وينهي المحاصصة بين الاحزاب.. ليحولها لمشاركة بين المكونات لحكم ارض الرافدين.. وكل مكون يحكم نفسه بنفسه بمنطقة أكثريته بعيدا عن مخاوفه من المكونات الاخرى.

26. عدم السماح لاي مرشح عليه لوثة مخلة بالشرف (كالتزوير او فساد او غيرها).. من الترشح للبرلمان او اي منصب سياسي او سيادي او وزاري او برلماني او أي منصب اداري بالعراق..

27. الغاء الجوازات الدبلوماسية للمسؤولين.. والغاء الحصانة عن البرلمانيين والوزراء والرئاسات الثلاث ..واخضاعهم للقضاء.. كباقي المواطنين في العراق.. فلا يوجد احد فوق القانون..

28. الغاء الاتفاقيات التي استخفت بالعراق وثرواته.. ومنها الغاء الاتفاقية التي منحت نفط للاردن ومصر.. باسعار مخفضة بغير وجه حق.. وكذلك الغاء الاتفاقيات التي فرطت باراضي عراقية لدول الجوار.. مثال الغاء اتفاقية خور عبد الله.. واحالة جميع من تسبب ببيع اراضي عراقية للمحاكم العليا بتهمة الخيانة العظمى..

29. الغاء المفوضية العليا للانتخابات..التي اثبتت فشلها وفسادها..وانها مجرد كعكة وزعت بين القوى والكتل السياسية التي حكمت العراق منذ عام 2003 فسادا وخيانة ..

30. الغاء النظام البرلماني.. الى (نظام رئاسي فدرالي).. أي بعد اقامة ثلاث اقاليم فدرالية.. تجرى انتخابات لرئيس جمهورية لفترة زمنية محددة لا تزيد عن 4 سنوات.. بعد ادراك بان (مشكلة العراق ليس انه نظام برلماني او رئاسي..بل مركزيته).. أي مشكلتنا ليس نظام رئاسي او برلماني.. او ملكي او جمهوري.. ففقد جربنا النظام الرئاسي قبل عام 2003.. فاوجد لنا دكتاتورية اخرجت لنا صدام.. وسوريا يحكمها نظام رئاسي انتج (بشار الاسد) كطرطور بيد الروس والايرانيين.. وجربنا النظام الملكي بفشله.. والنظام البرلماني بفساده.. فالبرلماني اوجد لنا نوري المالكي وبقية شلة رؤساء الوزراء منذ عام 2003.. بفشلهم وفسادهم.. اذن اين العلة؟ فعلة العلل بالعراق هي انه (منطقة جغرافية متعددة الاطياف من قوميات ومذاهب).. وحكمت مركزيا .. وكارثة الكوارث ان المشترك بين النظام الجمهوري والبرلمان والملكي والرئاسي منذ عام 2003.. هي (المركزية).. وهي مصدر الفشل.. فعليه يجب ان يكون العراق (نظام رئاسي فدرالي)..بثلاث فدراليات..ينتخب بعدها رئيس جمهورية شعبيا.

31. جعل مدينة النجف حصرا دولة كالفتيكان.. لترعى شؤون الشيعة بالعالم..وتفك وصايتها السياسية والمالية عن العراق وشيعته العرب بوسط وجنوب.. لياخذ الشيعة العرب دورهم بحكم انفسهم بعيدا عن وصاية ابناء المراجع واحفادهم الاحياء منهم والاموات.. ولابعاد المرجعية ومراجعها عن رجس السياسية وفسادها.. لتبقى سمعتها طاهرة.. وكذلك لمنع ان تكون مرجعية النجف (ثغرة العراق) التي يندس عبرها مخابرات اقليمية ودولية.. تزج (بعملاءها كمراجع) بالنجف للهيمنة على العراق واقتصاده وارضه ومقدراته.. علما هناك مادة بالدستور الحالي (تشير بان للمرجعية استقلالها).. فاذن التطبيق العملي لذلك هو (بجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان) تعود لها (المراقد الدينية بكربلاء والنجف وسامراء وبغداد).. ضمن اتفاق بين جمهورية العراق..ودولة النجف الاشرف..ويكون لها سفاراتها بدول العالم لترعى شؤون الشيعة بالعالم كما للفتيكان..

32. توزيع عادل للثروة.. فهناك من يستلم خمسة او ستة رواتب وهناك من ليس لديه شيئ..

ولتوضيح هذه النقطة:

مقولة (توزيع الثروات لكل فرد).. تثير عدم نضوج… وتحرم المجتمع من (الوعي الجمعي).. .. . لاننا نطالب بان يعمر المجتمع عبر مشاريع عملاقة بكل المجالات الصحية والتعليمية والطرق وغيرها.. فهي اكثر نفعا من (ان تمنح كل عائلة مثلا 300 دولار شهريا مثلا) يصرفها على مولدات كهرباء اهلية.. وشراء ماء صالح للشرب (دبات).. وموطات للجهال.. وكلها مستوردة من الخارج.. فالافضل تشغيل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والكهرباء .. من اجل توفير العمل لملايين العاطلين.. لا تمنحني سمكه.. بل علمني كيف اصطادها..

أي ليكن شعار المظاهرات.. (جد لي عملا..ولا تضحك علي بالدبك)..)..

فهنا ))يتجسد الوعي.. هذا ما نبحث عنه وما نحن بحاجة اليه… الوعي بان مصلحتي كفرد ومصلحتك انت كفرد.. تتجسد وتنمو في ظل مصلحة المجتمع ككل.. نعم الاصلاح للجميع وليس لفرد… الرفاهية للجميع ولبس لفرد.. الصحة للجميع.. العلم للجميع ..البناء… للجميع تحسين المعيشة للجميع.. فرص عمل للجميع..لبناء المجتمع ككل.. هذا ما نبحث عنه.. هو الوعي الجمعي..)..

هذا بعض من فيض.. وندعو الجميع للمشاركة وابداء الراي.,.

وهنا لنتبه.. لحقيقة:

حول..(تريدونها .. مظاهرات).. (سلمية)..ام (مسلحة)؟؟ (القرار ليس بيدكم.. بل لمسارها)..

فلمن يقول (نريد مظاهرات سلمية)؟ (فهل المقابل سوف يحترم سلميتكم..ام يشحذ اليوم السلاح ليوجهه لصدوركم)؟؟ والم تسمعون حكمة التاريخ:

“اذا لم تكن ذئبا على الأرض أجردا..كثير الأذى بالت عليك الثعالبُ ”

وان لم تكن نسرا على قمة السما.. عليك جرابيع الكهوف تكالبوا

فكن شامخا كي لاتداس بارجل .. ٍلكي لا توارى بالتراب الكواكب

فلمن يقول (نريد مظاهرات سلمية).. نقول .. صدقت لا نريدها مسلحة؟؟ ولكن.. وكل مشاكلنا وراء (لكن).: عندما تجد الشعوب.. (ان الانتخابات..لا تغير الوضع والحال نحو الاحسن) .. وتدور الفاسدين كل اربع سنوات.. وعندما تجد الشعوب.. (ان المظاهرات.. قد قمعت بالرصاص والاعتقالات والتعذيب والرعب).. عندها لا تطلب من شباب اعمارهم من (16 الى 25) سنة..مندفعين بحكم العمر.. ومستعدين لكل وسائل العنف .. ان يجدون الا سبيل واحد (السلاح).. وبس الله يستر.. ان يدخل العراق بنفق سوريا..

فالنظام السياسي الحالي غير قابل للتغيير.. ولا تتوقع التغيير من نظام منخور بكل مفسدة ..واذا المقابل يستهدفك بالسلاح.. فلا تتوقع بان جموع الشباب ستصبر بان تكون كخراف ضحية.. للابد.. والاخطر ان المتظاهرين ان يستمرون بلا مشروع سياسي بديل.. عن ما هو موجود حاليا.. والمرفوض شعبيا..

واذا تم (عرقلة النظام الفدرالي للاقاليم الثلاث):.. فهل يكون البديل الافضل:

(حكومة طواريء وحل المفوضية والغاء سانت ليغو ونظام المناطق الانتخابية وحدات إدارية وإعداد نفوس …ومجلس شيوخ من حقه رفض قرارات النواب من كل محافظة واحد ١٨ سيناتور …ورئيس وحكومة منتخبة …) فهل هذا هو الحل؟؟ مع وجود كتل سياسية واحزاب حكمت فسادا ولديها مكر وخبرة بالتلون والاندساس)؟؟ (اليس النظام المركزي جسر لعودة الدكتاتورية بابشع صورها)؟؟ وهل سيقبل الاكراد والسنة (بنظام رئاسي باكثرية شيعية) بالعراق؟؟ وهذا من حقهم رفض النظام الرئاسي.. فاليس الافضل ثلاث اقاليم فدرالية.. لتطمئن المكونات على وجودها بحكم كل مكون نفسه بمنطقة اكثريته.. وبعدها يجرى انتخابات رئاسية.. بنظام فدرالي باقاليم ثلاث..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم