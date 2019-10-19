Posted on by

اندلاع نزاع عشائري بالأسلحة الثقيلة شمال البصرة

افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع نزاع عشائري باستخدام الهاونات بين عشيرتين شمال البصرة.

وقال المصدر في حديث إن “اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والهاونات، اندلعت بين عشيرتين في قضاء المدينة شمال محافظة البصرة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close