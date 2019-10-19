اندلاع نزاع عشائري بالأسلحة الثقيلة شمال البصرة

افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع نزاع عشائري باستخدام الهاونات بين عشيرتين شمال البصرة.

وقال المصدر في حديث إن “اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والهاونات، اندلعت بين عشيرتين في قضاء المدينة شمال محافظة البصرة”.