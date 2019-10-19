بسبب تهديدات داعش.. ارتفاع عدد الاسر النازحة من قرية في خانقين

كشف مدير دائرة الهجرة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى علي غازي اغا، الجمعة، عن ارتفاع عدد الاسر النازحة من قرية رمضان الى 20 اسرة.

وقال اغاان “عدد الاسر النازحة من قرية رمضان في اطراف قضاء خانقين، (100كم شمال شرق بعقوبة) الى منطقة بهار تازة ضمن حدود المدينة ارتفع الى 20 اسرة اغلب افرادها من النساء والاطفال وهم في وضع انساني يرثى له”.

واضاف اغا، ان “سبب نزوح العوائل هي تهديد عناصر داعش لهم”، مؤكدا بان “قرية رمضان اقتربت من ان تتحول الى قرية مهجورة بعد نزوح هذه الاسر”.

وكان مصدر محلي في محافظة ديالى كشف في وقت سابق، عن نزوح اكثر من 10 اسر من قرية رمضان في ريف خانقين بسبب تهديدات داعش.