Posted on by

بسبب تهديدات داعش.. ارتفاع عدد الاسر النازحة من قرية في خانقين

كشف مدير دائرة الهجرة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى علي غازي اغا، الجمعة، عن ارتفاع عدد الاسر النازحة من قرية رمضان الى 20 اسرة.

وقال اغاان “عدد الاسر النازحة من قرية رمضان في اطراف قضاء خانقين، (100كم شمال شرق بعقوبة) الى منطقة بهار تازة ضمن حدود المدينة ارتفع الى 20 اسرة اغلب افرادها من النساء والاطفال وهم في وضع انساني يرثى له”.

واضاف اغا، ان “سبب نزوح العوائل هي تهديد عناصر داعش لهم”، مؤكدا بان “قرية رمضان اقتربت من ان تتحول الى قرية مهجورة بعد نزوح هذه الاسر”.

وكان مصدر محلي في محافظة ديالى كشف في وقت سابق، عن نزوح اكثر من 10 اسر من قرية رمضان في ريف خانقين بسبب تهديدات داعش.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close