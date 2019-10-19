بومبيو: نتوقع وقف القتال شمال سوريا في غضون 96 ساعة

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة بذلت جهدا كبيرا لإنشاء منطقة آمنة في سوريا.

وقال بومبيو ، نتوقع وقف القتال في شمال سوريا في غضون 96 ساعة المقبلة ، داعياً جميع الاطراف الى الالتزام بوقف النار .

وأضاف بومبيو ، الجمعة ، أن بلاده ترفض العملية العسكرية التركية شمال البلاد.

من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ، أن وقف إطلاق النار في سوريا سيستغرق وقتاً.

وأضافت ستيفاني غريشام ، في حديث لها مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية، وردا على سؤال عن القتال في سوريا أن وقف إطلاق النار المتفق عليه يحتاج وقتا.

بدوره، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الجمعة، أن العملية في سوريا ستستمر إذا لم يطبق الاتفاق مع واشنطن.

كما نفى أردوغان، أن تكون هناك اشتباكات في شمال شرقي سوريا ، على الرغم من أن الجيش التركي قصف بلدة سري كانيه (رأس العين) وتجمعات للمدنيين ، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

كذلك كرر أن المنطقة الآمنة في سوريا ستمتد على طول الحدود لمسافة 440 كيلومتراً، وتصل شرقاً إلى الحدود العراقية، مضيفاً أنه اتفق مع الولايات المتحدة على أن تكون المنطقة بعمق 32 كيلومتراً.

أيضا أشار أردوغان إلى أن بلاده اتفقت مع واشنطن على المضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية، مضيفاً أن “بلدينا سيبقيان على اتصال دائم”.