تطورات جديدة في جريمة قتل طالبة بكلية الصيدلة في الموصل

أكدت وزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال ثلاثة متهمين في جريمة قتل طالبة بكلية الصيدلة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، بعد أقل من 48 ساعة منذ وقوع الجريمة.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان على صفحته بالـ”فيسبوك”، يوم، (18 تشرين الأول 2019)، انه “بإشراف شخصي من قبل قائد شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل مكون من (مديرية ام الربيعين ومكافحة الاجرام ومديرية ابي تمام وخلية الصقور الاستخبارية)، وبعد اخذ الموافقات القضائية من محكمة تحقيق نينوى والتنسيق مع رئاسة استئناف دهوك ومديرية شرطة دهوك ومديرية اسايش دهوك، تم وخلال (48 ساعة) كشف جريمة قتل بحق طالبة في المرحلة الثانية كلية الصيدلة”.

وأضاف البيان، حيث “تم ذبحها داخل دارها في منطقة حي الرفاق في الجانب الايسر لمدينة الموصل بواسط الة جارحة (سكين)، وسرقة مبلغ (عشرون الف دولار اميركي وثمانية عشر مليون دينار عراقي)”.

وتابع: انه تم “القبض على (ثلاثة) مجرمين اشتركوا بتنفيذ الجريمة البشعة، وقد تم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واجراء كشف الدلالة وسيتم اكمال جميع الاجراءات القانونية بحقهم لاحالتهم الى محكمة الجنايات المختصة”.

وأوضح البيان، حيث تم “القبض على اثنين منهم في منطقة (القوسيات) في الجانب الايمن لمدينة الموصل والقبض على المجرم الثالث في مدينة دهوك”.