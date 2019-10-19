حكومة كوردستان تخصص 420 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية

أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، الخميس ، عن رصد مبالغ مالية لتحديث البنية التحتية للإقليم.

وقال بارزاني على حسابه في “تويتر” إن ” بنية تحتية حديثة هي الأساس لاقتصاد حديث ، لذلك نعلن تخصيص 500 مليار دينار (420 مليون دولار) للطرق والسايلوات (الصوامع) وخطوط الكهرباء وخطوط أنابيب المياه”.

وتابع ” الهدف هو بناء اساس متين لكوردستان اقوى واكثر ازدهاراً “.

وستنفذ هذه المشاريع على مراحل وتشمل عموم اقليم كوردستان ، وستوفر آلاف فرص العمل في الاقليم .

وفي الاطار تم اليوم في محافظة دهوك بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني وضع حجر الاساس لمجسرات في شارع بارزان .